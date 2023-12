Lorenzo Marchio e Pasquale Di Noia nuovi vicepresidenti della Provincia Bat

Powered by

Il Presidente della Provincia di Barletta – Andria – Trani, Avv. Bernardo Lodispoto, a seguito della recente conferma elettorale, con i Decreti Presidenziali nn. 30 e 31 emessi in data 22.12.2023, ha nominato Vicepresidenti della Provincia il Consigliere Provinciale Dott. Lorenzo Marchio ed il Consigliere Provinciale Avv. Pasquale Di Noia al fine di coadiuvare la Presidenza della Provincia di Barletta - Andria - Trani nello svolgimento delle proprie competenze nell'ambito delle attività istituzionali.Con Decreto Presidenziale n. 32 del 20.12.2023 ha altresì conferito al Consigliere Provinciale Avv. Pierpaolo Pedone la delega al contenzioso, al Consigliere Provinciale Dott. Emanuele Cozzoli la delega al Patrimonio e Bilancio, alla Consigliera Provinciale Avv. Donata Di Meo la delega alle azioni per accedere ai fondi del PNRR, alla Consigliera Provinciale Dott.ssa Federica Cuna la delega alle politiche sociali, parità di genere e pari opportunità, rapporti con le istituzioni scolastiche, assistenza specialistica.Il Presidente, Avv. Bernardo Lodispoto, nell'augurare a tutti un proficuo lavoro, ritiene di continuare a valorizzare compiutamente il ruolo del Consiglio Provinciale che resta protagonista nelle azioni in favore della collettività rappresentata