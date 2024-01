Lucy di Roberto Pili accompagnerà a New York il film sul Manchester United

Il Kicking + Screening Soccer Film Festival, la più importante celebrazione della cultura calcistica del Nord America, ritorna per il 15° anno a New York City, dal 14 al 16 marzo, al Kyle Martino's Football Cafe, presentando storie di "viaggi calcistici" unici con il potere di trasformare luoghi, persone e passioni.Centinaia i lavori cinematografici provenienti da tutto il mondo, ma solamente 11 quelli finalisti che verranno proiettati durante le tre serate della rassegna a stelle strisce, e tra questi c'è "LUCY", il video musicale figlio della colonna sonora del pluripremiato docufilm "LUCY – Un destino da pioniera" del regista sardo Roberto Pili e del produttore Francesco Pili.Un prestigioso riconoscimento che il 16 marzo prossimo darà l'onore al video musicale "LUCY" di essere accompanying film di "The United Way" del regista Mat Hodgson, dove la leggenda del Manchester United Eric Cantona racconta la storia delle origini del club e condivide i momenti decisivi della sua storia, con intuizioni di David Beckham, Peter Schmeichel, Teddy Sheringham e altre glorie della squadra inglese per un cast stellare.La canzone "LUCY" è stata composta dalla CALICE CREW (CAL + DJ ICEONE) e i protagonisti del video musicale sono Maria Lucia Alves Feitosa "LUCY", la pioniera del calcio femminile brasiliano e sarda di adozione, e Nelson Dida, lo storico portiere della nazionale brasiliana e campione del mondo FIFA 2002. Le riprese sono state girate all'interno e nelle aree limitrofe dello stadio del Cagliari Calcio, la Unipol Domus.Al Kicking + Screening Soccer Film Festival di New York, l'Italia sarà rappresentata dal video musicale "LUCY" del regista Roberto Pili e da "Il vicolo dei sogni" del regista Lorenzo Giroffi.