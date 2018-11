Ludopatia, l'Oasi2 Trani ribadisce: «Distanziometro misura simbolica ma necessaria»

Spiace leggere le gravi affermazioni che il Sapar, l'associazione nazionale per i Servizi, Apparecchi per le Pubbliche Attrazioni Ricreative, che ci rivolge sul tema del gioco d'azzardo e sul distanziometro a mezzo stampa, atteso che la Comunità Oasi2 è stata sempre disponibile al confronto e al dialogo diretto. È passato appena un mese dal convegno che, d'intesa con l'Ambito Territoriale Trani-Bisceglie, abbiamo organizzato a Trani e a cui lo stesso presidente della delegazione Puglia del Sapar, Domenico Distante, ha partecipato, contribuendo in modo proficuo al dibattito su un tema che, come ben dice, è complesso e articolato.Vogliamo pertanto partire proprio dall'intervento di Distante e da quello dei suoi colleghi che, sebbene in forme e con accenti diversi, hanno evidenziato ldi cui i gestori, come hanno ben rappresentato, sono spesso impotenti osservatori.Entriamo dunque nel merito. I dati che abbiamo riportato sono riferiti agli studi. A questi, si aggiunge il nostro report sugli interventi in tema di gioco d'azzardo patologico che abbiamo prodotto e presentato proprio durante lo stesso convegno.. Resta fondamentale,della persona, costituzionalmente sancita, in base a cui anche la presenza - per assurdo - di un solo giocatore patologico nel nostro territorio richiederebbe servizi, interventi, misure di tutela. È questa la nostra mission, non certo altre ragioni che Distante adombra e che respingiamo con forza al mittente.e, più in generale, la regolamentazione locale degli esercizi, non è di certo lo strumento sufficiente per il contrasto del fenomeno e la tutela dei giocatori a rischio. Allo stesso tempo, però, ci sembra. Con l'adozione del distanziometro, lo Stato e gli enti locali tutti dichiarano formalmente "incompatibile geograficamente, non in assoluto, quella attività con la vita sociale e civile delle città nei luoghi di presenza di minori, giovani e altre fasce sensibili"., atteso che il Testo Unico e cui il Sapar fa riferimento è ben lungi da venire e, nel recente passato, ha trovato tanti e tanti ostacoli in Parlamento e fuori. All'iter parlamentare farraginoso e lento, si contrappone per contro l'emergenza del fenomeno che si consuma, e i gestori ne sono testimoni, nei luoghi fisici d'accesso.Sì, c'è anche il gioco on line che merita, proprio nell'ottica di complessità a cui il Sapar fa cenno, altri strumenti di regolamentazione e intervento. Ed è per questo, per questa complessità, che: non è possibile giustificare la pervasività del fenomeno delle nostre città solo evocando l'infinità disponibilità di ciò che accade on line.L'importanza della regolamentazione, di cuiè uno degli strumenti,organizzata di cui già oggi raccontano le cronache dei quotidiani e molte inchieste in corso, senza che alcun distanziometro sia in vigore.Questo è il nostro punto di vista, dentro il solco del nostro impegno quotidiano per la tutela della salute e la vicinanza a chi si trova in condizione di fragilità. Ricordiamo a grandi lettere che è "il sistema famiglia ad essere colpito quando un giocatore vaglia la soglia del non-ritorno e/o del non-controllo del gioco. Quindi il gioco d'azzardo patologico colpisce il singolo e il suo "sistema di relazioni".e come un provvedimento a tutela della salute pubblica possa impattare così significativamente sulle unità lavorative per esercizi commerciali che non hanno solo l'offerta di gioco come asset di entrate.Ribadiamo l'appello alla politica e al mondo dell'impresa responsabile.- Oasi2 Trani