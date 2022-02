Luigi Vavalà: «Non si permetta l'ingresso dell'Ucraina nella Nato»

Di fronte all'inizio di una guerra o si rintracciano i presupposti storici o si cade nel pessimismo dell'antropologia negativa.Io sono favorevole ad indagare le premesse storiche e a risolvere le cause profonde di una crisi drammatica.Dopo il crollo dell'Unione Sovietica, francesi, tedeschi riunificati, inglesi, promisero a Gorbaciov che la Nato non si sarebbe estesa ad Est-Europa.Gli americani avevano accettato di non espandere l'alleanza atlantica. Dopo il tragico attacco alle torri gemelle di New York, la Nato cambiò strategia e si allargò proprio verso i paesi dell'Est Europa.Al tempo stesso emerge in Russia la forte personalità di Putin e la voglia di riscatto nazionalistico della Russia, per niente interessata a rinunciare ad una politica di potenza.L'Europa ha tentato di coinvolgere la Russia in una cooperazione effettiva ed in una solida politica di pace?No. Con il tempo la Nato si allarga a dismisura proprio verso i paesi orientali del vecchio patto di Varsavia, in una politica miope di accerchiamento della Russia.L'Ucraina nella Nato non è ragionevolmente sopportabile da Putin per motivi semplici: confina con la Russia ed è assai probabilmente potenza nucleare.In questo momento urgerebbe uscire dai manicheismi, dalle faziosità e dalle imposture fanatiche.Una forte diplomazia dovrebbe muoversi realisticamente su due piani: imporre a Putin l'immediato cessate il fuoco e contemporaneamente garantire la neutralità dell'Ucraina e l'impegno solenne a non permetterne l'ingresso nella Nato.La Russia e i russi non possono sopportare missili offensivi e distruttivi a 70 Km di distanza. Nel lungo periodo poi bisognerebbe riprendere l'utopia non impossibile di una Europa senza Nato ed estesa sino agli Urali.Una Europa cosi pacificata potrebbe portare la sua cultura, i suoi valori, il suo umanesimo in un dialogo costante con americani, cinesi, giapponesi, arabi, e con tutte le altre civiltà. Non abbiamo alternative per garantire la sopravvivenza del genere umano.