Lungomare: già quasi inghiottiti dalle onde i recenti lavori di ripascimento

Aveva già la forma di una spiaggia nuova, anzi " nuova spiaggia stesso mare" aveva qualche giorno fa postato proprio il Sindaco con una foto che faceva apparire con un nuovo e lucente smalto il tratto di costa che dallo scoglio di Frisio va verso il muraglione della Villa comunale.La nuova spiaggia in realtà ha già lasciato posto a dune di pietrisco e in alcuni punti è proprio scomparsa.Lo rileva questa mattina, con una foto che parlerebbe già da sola, il geometra Saverio Pinto, che con la sua esperienza di responsabile di lavori pubblici e marittimi aveva sollevato all'inizio dei lavori le sue perplessità sui risultati che avrebbero prodotto e che "quel materiale stabilizzato, sciolto e senza alcun contenimento, alla prima mareggiata sarebbe stato inghiottito".Qualche giorno fa anche il consigliere M5s Vito Branà aveva preannunciato e fatto mettere a verbale quello che a suo avviso sarebbe stato il risultato della prima mareggiata , sulla base di rilievi tecnici fatti realizzare da un geologo marino, appunto la prematura scomparsa della spiaggia . "Questo perché non è stato fatto uno studio approfondito delle correnti, ma si è voluti andare lo stesso avanti perché altrimenti avremmo perso il Finanziamento", aveva scritto Branà su fb.E senza rilievi tecnici in verità già tanti cittadini sui social avevano profetizzato tale risultato a breve termine, appena annunciata la nascita della nuova spiaggia.Magari non sapevamo: era solo una prova generale? Peccato però per il lavoro fatto. E lo stesso geometra Pinto ha concluso:" Poveri soldi nostri, arenati!"