Lutto nella politica tranese, si è spento il consigliere comunale Nicola Lapi

E' morto all'età di 59 anni Nicola Lapi, consigliere comunale di centrodestra in carica dell'amministrazione Bottaro, componente della commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari e della Quinta commissione consiliare.Già assessore allo sport, pesca e agricoltura durante l'Amministrazione Tarantini, Lapi si è spento questa mattina dopo un periodo di lunga malattia, motivo per il quale era stato assente durante gli ultimi Consigli comunali.Laureato in scienze motorie dopo la maturità al Liceo Scientifico Vecchi di Trani, Lapi è stato un imprenditore nel settore lapideo. Al lavoro ha unito sempre la passione per lo sport, in particolar modo per il settore calcistico: è stato dirigente sportivo del calcio femminile dal 2006 al 2009 e prima ancora ha giocato a Trani in serie D e C.Da sempre attivo nel mondo del volontariato, è stato, inoltre, uno degli storici componenti dell'Unitalsi. Uomo apprezzato da tanti e persona sempre pronta a rispondere con un sorriso.Lapi lascia moglie e due figli (Saverio e Riccardo).