Vendôme Luxury bags Trani e il boom del second hand del lusso: tra moda sostenibile e alta qualità

Il fenomeno delè ormai sotto gli occhi di tutti ed è innegabile di come abbia conquistato una grande fetta del mercato italiano (e non solo). Quella che può sembrare una scelta legata esclusivamente a necessità economiche, è in realtà una tendenza di consumo sostenuta anche da un maggiore interesse verso la. In altre parole, non è solo il risparmio a spingere gli italiani all'acquisto di articoli di seconda mano. Molti scelgono questa strada anche per: preferire un capo disignifica ridurre l'impatto ambientale legato alla produzione di nuovi articoli e dare una "nuova vita" a prodotti che altrimenti sarebbero inutilizzati.A ciò si aggiunge anche un cambiamento nei gusti degli italiani: ora infatti si apprezza uno stile. Non per un discorso di mera immagine data dal marchio, ma per una nuova attenzione alla qualità del prodotto. Il cambiamento è testimoniato anche dai numeri: secondo una ricerca commissionata da Amazon al Centre for Economics and Business Research, il mercato europeo dei prodotti usati, ricondizionati e con scatola aperta ha raggiunto quota 21,6 miliardi di euro.In Puglia, tra le realtà che hanno cavalcato l'onda del second hand c'è anche, una boutique specializzata inche ha aperto i battenti a febbraio 2025. Abbiamo incontrato la proprietaria, Margherita, per farci raccontare la sua visione.«Questa attività nasce dalla mia passione per la moda che mi accompagna da sempre. Ho scoperto la realtà del second hand di lusso certificato e ho deciso di aprire la mia boutique, Vendôme Luxury Bags Trani, che fa parte di un franchising con oltre 50 boutique in tutta Italia e all'estero».«La prima selezione avviene direttamente in boutique, dove il cliente porta la sua borsa o accessorio di lusso. Verifichiamo lo stato del prodotto, poiché non accettiamo pezzi troppo usurati o danneggiati. Per quanto riguarda la certificazione, abbiamo esperti in casa madre che ispezionano ogni pezzo e, una volta verificata la sua autenticità, applicano un QR code olografico su ogni borsa o accessorio, a garanzia della sua originalità».«Il mercato del lusso second hand è in forte crescita soprattutto per l'attenzione alla sostenibilità e per il fatto che i prezzi sono molto più bassi rispetto alle boutique. Grazie alla nostra certificazione, i clienti possono acquistare in totale sicurezza».«I marchi più richiesti in boutique sono Louis Vuitton, Chanel, Hermes e Gucci. Ovviamente, dipende dalle condizioni in cui si trova l'oggetto e dal trend del momento.»​«Chi si avvicina al nostro mondo cerca sicuramente il risparmio, ma non solo. Il second hand offre l'opportunità di trovare pezzi rari di anni passati, veri e propri gioielli per gli appassionati. Molti clienti acquistano anche con l'intento di fare un investimento, come ad esempio una borsa Chanel o Hermès. E c'è anche chi desidera realizzare il sogno di possedere quella Saint Laurent vista su una celebrità, magari a metà prezzo rispetto al nuovo».