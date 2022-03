M'illumino di meno, a Trani la piantumazione di un albero in piazzetta Marechiaro

«Pedalare, rinverdire, migliorare» questo il motto della 18esima di "M'Illumino di Meno", di Rai Radio2 e Caterpillar. Anche Trani partecipa e l'iniziativa è a cura di Daniele Santoro, segretario dell'Associazione Politico Culturale "Trani Sociale" e Alessandro Petio, segretario della sezione Giovani "Trani Sociale Young" e gestore della nota pagina Social "TRANI 2.0".Nella giornata di venerdì 11 marzo 2022, provvederemo alla piantumazione di un albero in Piazzetta Marechiaro, sul Lungomare, con l'aiuto della ditta "My Green" di Michele Stringaro e contemporaneamente Alessandro, ciclista ventenne per passione su lungo-medie distanze, effettuerà un giro simbolico di tutta la città di Trani in sella alla sua bicicletta.Da una parte, la mobilità sostenibile con la bicicletta, che ne è simbolo, ha un effetto immediato sulla riduzione dell'inquinamento dovuto ai carburanti fossili; dall'altra, le piante sono i più efficaci "ripulitori di aria" che abbiamo a disposizione, nonché i più belli.Il tutto, al fine di sensibilizzare e invogliare i cittadini allo sviluppo e manutenzione del verde, al risparmio energetico, alla riduzione dell'inquinamento e ad adottare stili di vita sostenibili, utili alla salvaguardia del pianeta. Piantiamo alberi e pedaliamo, tutto l'anno!