"Ma io mi sono messa la minigonna, tu fatti i fatti tuoi!": è tranese la bimba che spopola sul web

Adorabile Matilde: non solo per i genitori e i parenti, che sicuramente con una bimba così simpatica non hanno di che annoiarsi, ma davvero per un nutritissimo popolo del web che a milioni - in tutto il mondo - sta condividendo da alcuni mesi i video che ne riprendono le espressioni in puro stile da nonnina del Sud, in particolare quello celeberrimo della minigonna."Che tipo di senso hai ? Io mi sono messa la minigonna , tu fatti i fatti tuoi!": l'ultima frontiera della libertà femminile in mano a una piccina alla quale sarà difficile, siamo certi , anche da grande, mettere i piedi in testa! i video di Matilde sono commentati con le espressioni più tenere, divertite, anche ammirate per la capacità espressiva e la verve che questa bambina dimostra pur così piccola.Il suo gesticolare, tipico soprattutto in maniera iconica dell'Italia meridionale, ha conquistato davvero ovunque: le didascalie che ne commentano la vocina e le mossette sono davvero in tutte le lingue del mondo. La forza espressiva dei bambini va oltre qualunque capacità, perché autentica, priva di malizia , senza secondi fini se non quello di farsi voler bene: ma ci piace anche immaginare Matilde magari come una piccola attrice , nella sua meravigliosa spontaneità, con quei riccioli d'oro, una Shirley Temple dalla nostra Trani. E chissà che tra i tanti followers anche il nostro Checco Zalone non la stia già tenendo d'occhio, ovviamente sotto l'occhio vigile della mamma e del papà che oggi, in un post su Facebook che riportava un articolo dedicato a Matilde, ha scritto : " Fiero di te, amore mio !"