Oggi il "Ragù Day" per ricordare nonna Rosetta di Casa Surace

"ll ragù deve pippiare otto ore e allora per fronteggiare la crisi energetica io ne faccio 20 litri alla volta così stiamo a posto per quattro domeniche!" .Cara nonna Rosetta! Probabilmente quella combriccola dei giovani di Casa Surace che alcuni anni fa, giocando sui luoghi comuni degli studenti del Sud che vivono al Nord e sulla nostalgia delle abitudini come il Natale affollato di decine di componenti della famiglia, la tradizione della salsa da conservare ad agosto, i matrimoni dal numero infinito di portate, non immaginavano quanto nonna Rosetta, emblema di quelle tradizioni, sarebbe diventata non solo una figura Iconica ma anche una nonnina amata da milioni di Italiani.Due giorni fa la notizia della sua scomparsa, apparsa e annunciata sui media nazionali, ha fatto il giro, a partire dai social di casa Surace su Facebook e Instagram, davvero di tutto il web, con affetto e tanta tenerezza per quella nonnina che a tanti ricordava la propria e che tantissimi sicuramente avrebbero desiderato.Oltre le classiche gag sulla preoccupazione circa l'alimentazione adeguata in quantità e qualità dei propri nipoti, l'efficacia dello zoccolo come strumento pedagogico o le caramelle immancabili nella borsa, a nonna Rosetta sono stati affidati messaggi sociali contro le discriminazioni, riguardo la pandemia ; e ultimamente sul risparmio energetico, argomento che ha costituito il tema dell'ultimo video diventato virale come gli altri che ha girato poco più di un mese fa, con una chiusa dedicata a uno dei suoi classici, il ragù che deve picchiare a lungo, dalla mattina alle 4:00. E allora, Vista l'imminente domenica, la dedica è stata lanciata dai suoi nipoti di casa Surace che hanno indetto un Ragù Day.Sapendo quanto sia frequente nelle domeniche di noi italiani, soprattutto al sud, immaginiamo questo come un saluto nelle nostre case a questa nonnina diventata popolare e portatrice di messaggi legati all'amore e alla famiglia.