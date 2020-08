Come creare un sito web in maniera indipendente o affidandosi a professionisti dell'area di Trani

Oggi più che mai sono in molti a voler aprire un sito web. Se un tempo solo gli esperti di informatica avevano le conoscenze necessarie per costruire un portale web da zero, oggi, grazie a diversi servizi online, tutti possono cimentarsi in questa impresa. E chi volesse affidarsi ancora a professionisti può trovare web agency e programmatori che operano nell'area di Trani con una semplice ricerca su internet.Nell'era del boom di internet, sono molti i nuovi siti web che nascono ogni giorno . Sono infatti diversi i servizi che dal mondo fisico si sono trasferiti a quello digitale e non è quindi una sorpresa vedere apparire sempre più piattaforme di streaming online, veder spuntare nuovi giornali in rete ormai privi di un corrispettivo cartaceo, trovare ogni giorno nuovi siti di casinò digitali o infine assistere all'apertura di nuovi e-commerce che vanno a sostituirsi ai negozi per lo shopping. Qualsiasi sia il motivo per cui potremmo voler aprire un sito web, per farlo abbiamo tutti bisogno di seguire dei determinati passaggi e in aiuto ci vengono diverse guide online, come quella pubblicata da Salvatore Aranzulla, che accompagna passo a passo il lettore verso la creazione di una piattaforma.Il primo passo è quello di acquistare un domain, cioè il dominio, o nome, del proprio sito. Questo, con scadenza solitamente annuale, ci permetterà di possedere l'indirizzo web che desideriamo. Il passo successivo, che spaventa i più, è la costruzione vera e propria del sito. Fortunatamente oggi non c'è più bisogno di saper programmare per creare un sito web funzionale e di bell'aspetto senza tanti fronzoli. Sono infatti disponibili diversi servizi di costruzione e gestione di piattaforme che permettono di scaricare e modificare diversi tipi di temi rendendo così la personalizzazione facile e veloce. Tra i più celebri spicca sicuramente Wordpress, ma sta facendo parlare di sé anche Squarespace, da molti preferito a causa della sua funzione che permette di trascinare i diversi elementi del sito per modificarne l'aspetto in modo veloce e intuitivo.Ci sono però casi in cui Wordpress e Squarespace non bastano. Se questi servizi possono essere utilissimi per aprire blog ed e-commerce senza troppe pretese, chi ha delle necessità particolari e poca esperienza può incappare in diversi problemi provando a creare un sito web da zero. In questi casi, è quindi ancora bene affidarsi a professionisti del settore che possono aiutarci a creare la piattaforma dei nostri sogni accompagnandoci passo a passo. Come trovare le miglior web agency della zona? Fortunatamente anche in questo caso internet può aiutarci e con una semplice ricerca online possiamo individuare i principali studi della zona e leggere le opinioni dei loro clienti.Tra questi troviamo ad esempio Tattiche Marketing, specializzato nello sviluppo di e-commerce, che tra i clienti passati vanta brand come Yamaha, Rome Business School e Cantine Regale. Siti srl è invece specializzata nella costruzione di siti web aziendali e può accompagnare il cliente anche a piattaforma ultimata: offre infatti anche servizi di posizionamento SEO per aumentare la visibilità del sito su internet. Chi invece vuole poter confrontare le diverse offerte delle web agency e degli sviluppatori dell'area di Trani può fare una ricerca appoggiandosi a piattaforme come ProntoPro, che raccolgono in un solo database le informazioni, tariffe e i contatti di tanti professionisti. Basta inserire una richiesta, specificando di che tipo di servizio si ha bisogno, per venire ricontattati dagli sviluppatori della zona e trovare l'offerta migliore.Per molte aziende e perfino privati aprire un sito web può essere fondamentale per dare visibilità, ad esempio, ai propri prodotti e al proprio portfolio. Chi lo preferisce può oggi costruire il proprio sito web in modo totalmente indipendente, ma sono ancora molti i professionisti dell'area di Trani pronti ad assisterci durante la creazione della piattaforma.