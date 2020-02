È online il sito internet della Camera del Lavoro di Trani

È da poche settimane online il sito internet della Camera del Lavoro di Trani, che è raggiungibile all'indirizzo www.cameradellavorotrani.it nel tentativo di essere sempre più vicini anche attraverso le nuove tecnologie.Il primo sito web della Camera del Lavoro di Trani permetterà ai lavoratori, ai pensionati e ai fruitori dei servizi Cgil di mantenersi in contatto ed essere aggiornati in tempo reale sull'operato della CGIL tranese, delle categorie sul nostro territorio e del Caaf ed Inca."Continuiamo da sempre a preferire il contatto diretto con gli iscritti, i lavoratori e i pensionati nella nostra sede, nelle piazze della nostra città o davanti ai luoghi di lavoro - afferma Vito De Mario coordinatore della Camera del Lavoro di Trani - ma l'evoluzione della comunicazione ci offre nuove opportunità sia sui social che sul web. Per noi un'ulteriore sfida – ribadisce De Mario – ed uno strumento per far conoscere le nostre vertenze e quello che la CGIL insieme alle sue Categorie, al sistema dei servizi e alle Associazioni collegate fa nella nostra città. Il nostro impegno sarà quello di migliorarlo ogni giorno pubblicando notizie e attività che faremo, ed in futuro, di aprire uno spazio di discussione pubblico aperto alla città attraverso il blog in cui affrontare questioni che riguardano il mondo del lavoro e non solo"Il Coordinatore della CGIL di Trani (Vito De Mario)