Magic Christmas: a Trani tre appuntamenti gratuiti con illusionisti di fama internazionale

Il Natale a Trani si veste di magia con la seconda edizione di Magic Christmas, un evento straordinario che promette tre appuntamenti indimenticabili di pura magia internazionale. Lo spettacolo si terrà sabato 23 dicembre in piazza della Repubblica, alle ore 18.30, e sarà gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.Tre grandi illusionisti vincitori di prestigiosi premi e riconoscimenti, arriveranno a Trani per incantare il pubblico con le loro straordinarie abilità: Cripton Magic, Mago Hulian e gli artisti Anton&Rose.Considerati tra i più bravi mentalisti e prestigiatori, questi maghi porteranno sul palco di piazza della Repubblica numeri spettacolari che terranno il pubblico con il fiato sospeso. Levitazioni, corpi trafitti da spade, ghigliottine e misteriose sparizioni saranno solo alcune delle incredibili performance che caratterizzeranno Magic Christmas. Sapranno leggere nel pensiero del pubblico, sconvolgendolo minuto dopo minuto con le loro abilità straordinarie.Il primo imperdibile appuntamento di Magic Christmas è con l'illusionista e mentalista pluripremiato Cripton Magic. Con uno spettacolo altamente scenico in stile "Las Vegas Show", Cripton Magic trasporterà il pubblico da Tu si que vales a Trani, portando sul palco di piazza della Repubblica le più incredibili e famose grandi illusioni al mondo. Un grande performer capace di intrattenere, divertire e stupire il pubblico di tutte le età.Magic Christmas non sarà solo uno spettacolo di Natale, ma un'opportunità unica per sperimentare la magia senza confini nel cuore di Trani. Gli appuntamenti successivi saranno il 29 dicembre, alle ore 18.30, con Mago Hulian e il 7 gennaio, alle ore 11.30, con Anton&Rose.