Maltempo a Trani: scatta l'allerta gialla per pioggia

Precipitazioni diffuse sono attese a Trani ed in generale su tutta la Puglia tra oggi e domani a causa di una perturbazione che transiterà su tutta la regione. Per questo la sala operativa della Protezione civile regionale ha diffuso un allerta di livello 'giallo' per rischio idrogeologico e temporali valido per tutta la Puglia per entrambe le giornate.