Maltempo: "The Charity show" per AmoPuglia rinviato a domenica prossima

Rinviato a domenica 3 dicembre "The Charity Show", la sfilata dedicata alla raccolta fondi per la Onlus AMOPuglia a causa delle avverse condizioni atmosferiche.Le previsioni meteorologiche infatti, che promettevano freddo ma cielo sereno sulla città di Trani, hanno subìto una decisa virata verso una alta possibilità di pioggia che, unita alle forti raffiche di vento, rende proibitiva la manifestazione all'aperto. "Era già tutto pronto, avevamo fatto le prove con le nostre modelle speciali, ossia donne di ogni età e storie di vita del nostro territorio: ma anche la lontana possibilità di arrecare loro qualunque disagio , così come al pubblico che attende the Charity Show come un appuntamento ormai consueto cui non mancare per tutti i valori che porta con sè, abbiamo deciso di spostare il tutto alla prossima domenica":così Alberto Corallo, referente della BAT per AMOPuglia e organizzatore da sempre di questa sfilata, prezioso esempio di cultura della solidarietà partecipata che si ripete ormai da anni.Rinviata dunque anche la vendita delle piante, attraverso la quale nel corso della sfilata vengono raccolti i fondi da destinare alle Onlus, che si occupa di assistenza domiciliare agli ammalati terminali di patologie oncologiche. "L'attesa rende tutto sempre un po' speciale - aggiunge Alberto Corallo - Anche se devo dire che, a ogni sfilata, The Charity Show crea sempre più qualcosa di straordinario, denso di Amore ed emozioni profonde condivise".