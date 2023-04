Mangione presidente Barsa, soddisfatto il partito di Forza Italia

Forza Italia Trani esprime profonda soddisfazione per la nomina di Alfonso Mangione a Presidente della Bar.S.A., la Società, interamente di proprietà del Comune di Barletta, che si occupa di igiene ambientale, cura del verde e di altri servizi. La scelta operata dal Sindaco Cannito riteniamo sia riuscita ad esprimere un nome che è caratterizzato da una forte connotazione in termini di competenza e professionalità. Forte delle due lauree in "Economica e Commercio" e in "Scienze Economiche e Bancarie", il dott. Mangione ha affinato, poi, le sue competenza con un Master in "Controllo di Gestione Enti Pubblici Locali", oltre ad una serie di esperienze "sul campo" che ne fanno la persona più adatta a ricoprire un ruolo di responsabilità quale quello che ha appena assunto. L'orgoglio di un intero partito, quindi, è quello di vedere realizzata concretamente l'idea di una "buona politica" fatta di persone competenti, perbene, con visioni chiare e lungimiranti come il dott. Alfonso Mangione sa avere. Auguriamo a Lui e a tutto il Suo team in Bar.S.A. i migliori risultati possibili per l'Azienda che va a rappresentare e per l'intero territorio.