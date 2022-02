Manifestazione a Trani contro la guerra in Ucraina

Condanniamo tutte le guerre come mezzo di risoluzione delle controversie e dei conflitti e ci riconosciamo nell'art. 11 della Costituzione italiana che recita: "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali."Per questo diciamo no all'escalation militare che sta sconvolgendo l'Ucraina e il suo popolo in queste ore. Chiediamo immediatamente il cessate il fuoco e la riapertura di ogni canale diplomatico e al Governo Italiano di favorire i negoziati.Le sanzioni ci metteranno mesi per dare risultati, serve una risposta immeditata della società civile, delle associazioni, degli studenti, dei partiti e sindacati per la ricostruzione di un campo di forze pacifiste. Dobbiamo manifestare per la pace, testimoniando con un atto concreto la nostra vicinanza alle popolazioni civili che sono quelle a pagare il prezzo più alto. Chiediamo a tutti i tranesi e a tutte le tranesi di partecipare al sit-in di martedì sera 1° marzo alle ore 19 davanti al Comune per dire no alla guerra in Europa e in ogni altro luogo del mondo. Per costruire un percorso di mobilitazione che continuerà nei prossimi giorni. Scendiamo in piazza per dire no alla guerra!