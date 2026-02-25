Prof. Marco Galiano
Prof. Marco Galiano
Politica

Marco Galiano è il candidato del "Campo Largo", le sue prime dichiarazioni: «Un onore gigantesco, studierò ogni dossier per Trani»

Fumata bianca tra i progressisti: la figura 'esterna' di Galiano blinda l'alleanza. Dalla scuola al governo della città con l'obiettivo di coinvolgere i giovani

Trani - mercoledì 25 febbraio 2026 7.56
Le tessere del mosaico progressista sono finalmente andate al loro posto. Al termine di una maratona politica conclusasi nella tarda serata di ieri, 24 febbraio, il centrosinistra tranese ha sciolto le riserve: sarà il Prof. Marco Galiano, attuale Dirigente Scolastico della Scuola Media "E. Baldassarre", il candidato Sindaco della coalizione per le imminenti elezioni comunali di maggio.

L'accordo sancisce la nascita di un blocco di governo compatto e ambizioso, capace di riunire sotto un'unica insegna il Partito Democratico, Italia Viva, Alleanza Verdi e Sinistra, Azione, il Movimento 5 Stelle e le liste civiche "PER Trani" e "Prossima". Una convergenza che non nasce nel vuoto, ma che si poggia sulla solidità delle esperienze nazionali e regionali, pronta a tradursi in una proposta locale che promette, al tempo stesso, rottura e continuità.

La cronaca di una serata ad ostacoli
Il percorso verso la candidatura di Galiano non è stato privo di insidie. La cronaca dei corridoi narra di una serata scandita da incontri in successione e momenti di forte tensione. Dopo il via libera del direttivo del PD, il tavolo della coalizione ha rischiato il "tilt" a causa di una proposta alternativa avanzata all'ultimo momento. Solo dopo una sospensione della seduta, telefonate incrociate e un faticoso lavoro di mediazione, si è giunti alla compatta convergenza sul nome del Dirigente, figura fortemente caldeggiata dal Sindaco uscente Amedeo Bottaro nell'ottica di una soluzione "esterna" alle dinamiche istituzionali locali.

Il "Patto Etico" e la visione programmatica
Il progetto Galiano si distingue per una struttura programmatica già avanzata: pianificazione urbanistica ecosostenibile, politiche abitative inclusive e un rilancio economico fondato sulla solidarietà sociale. Punto cardine sarà il "blindatissimo patto etico", un filtro rigoroso per i candidati volto a garantire una squadra specchiata, escludendo a priori conflitti di interesse o pendenze giudiziarie.

La prima dichiarazione ufficiale del neo candidato Sindaco del centro sinistra
Raggiunto telefonicamente, il Prof. Marco Galiano ha espresso con emozione e senso delle istituzioni il peso della sfida che lo attende: "Chiaramente per me questo è un onore gigantesco e una responsabilità enorme che mi ha colto in questi giorni in modo inaspettato" – esordisce il candidato. "Mi lusinga come poche altre cose nella vita. Sento forte la responsabilità e so che lavorerò con persone che sanno cosa significa amministrare una città. Il mantenimento del 'campo largo' è fondamentale: dà un respiro che non rende queste elezioni un esercizio locale, ma un progetto di taglio molto più ampio." Galiano guarda al futuro con realismo e umiltà, riconoscendo il lavoro già avviato: "Spero che si riesca a dare entusiasmo, coinvolgendo tanti giovani per parlare di temi alti e concretizzarli su Trani. Io non credo che si parta da zero: ho la sensazione di essere saltato su un treno in corsa, anzi, su un Frecciarossa che sfreccia a velocità altissima. È un processo di cambiamento che la città ha già avviato; il mio compito sarà studiare da subito i dossier importanti per proseguire ciò che è stato iniziato e avviare ciò che ancora manca." Un pensiero speciale va al suo background professionale e umano: "Vorrei fare riferimenti al mio mondo, la scuola, che mi dà la gioia di lavorare ogni giorno. Lavorare sull'entusiasmo e sulle opportunità per i ragazzi deve essere la nostra frontiera fondamentale. Il mio impegno nasce nel solco di maestri come Franco Dambra, che porto sempre nel cuore: come allora nel sindacato e poi nella scuola, oggi metto la mia esperienza al servizio della comunità."

Una riflessione...editoriale: l'umiltà dello studio e la forza dei sogni
Le prime parole di Marco Galiano non sono state quelle di un politico che reclama uno spazio, ma quelle di un educatore che riconosce il valore della comunità. In un'epoca di slogan urlati e promesse istantanee, la sua dichiarazione di "volersi mettere subito a studiare i dossier" rappresenta una boccata d'ossigeno per il dibattito pubblico tranese. È l'ammissione di un'umiltà che non è debolezza, bensì il presupposto fondamentale per un governo serio: la consapevolezza che per guidare una città non basta il carisma, serve la competenza e la conoscenza profonda della macchina amministrativa. Ci colpisce, inoltre, l'immagine del "treno in corsa". Galiano rifiuta la logica della tabula rasa, quel vizio della politica che vorrebbe cancellare tutto ciò che è stato fatto prima per ricominciare da zero. Al contrario, sceglie di valorizzare il cammino già percorso, proponendosi di correggere le "stanchezze" e gli errori con lo sguardo rivolto ai giovani. In quel riferimento alla scuola e alla capacità di "trasformare i sogni in temi alti e concreti", si legge la promessa di una campagna elettorale che non sarà solo una conta di voti, ma un tentativo di restituire entusiasmo a una Trani che vuole continuare a correre, con la saggezza di chi sa da dove viene e il coraggio di chi sa dove vuole andare. Con il nome di Marco Galiano, la campagna elettorale di Trani entra nel vivo. La sfida per il governo della città ha ora un protagonista che promette di coniugare il rigore del mondo della formazione con la passione dell'impegno civile.
  • Trani Amministrative 2026
Altri contenuti a tema
"OraTrani" sceglie la via della competenza "OraTrani" sceglie la via della competenza Ufficiale il sostegno alla candidatura dell’avv.Sebastiano De Feudis
Centrodestra tranese, il NPSI provinciale indica Mangione come candidato a Sindaco Centrodestra tranese, il NPSI provinciale indica Mangione come candidato a Sindaco I Socialisti Liberali e Riformisti della BAT chiedono una scelta politica chiara per Trani e frenano sull’ipotesi del “professionista prestato alla politica”
Trani, il "Patto di Responsabilità" di De Feudis: Claudio Biancolillo e Cecilia Di Lernia blindano la coalizione civica Trani, il "Patto di Responsabilità" di De Feudis: Claudio Biancolillo e Cecilia Di Lernia blindano la coalizione civica Un solo progetto, una visione condivisa: Trani riparte dal metodo e dalla responsabilità
Angela Mercorio "Trani 2035", il civismo alza la voce Angela Mercorio "Trani 2035", il civismo alza la voce Presentata in Biblioteca la candidatura a Sindaco: «La bellezza va governata per far esplodere la città»
Trani, il PD e il "valzer dei nomi": quando la smentita ufficiale conferma la riflessione in corso Trani, il PD e il "valzer dei nomi": quando la smentita ufficiale conferma la riflessione in corso Dopo le indiscrezioni pubblicate, il segretario Giannetti congela il dibattito: la liturgia del direttivo prevale sulle anticipazioni
Amministrative 2026, Fabrizio Ferrante: “Il PD deve guidare la coalizione. Io candidato? Deciderà il partito” Amministrative 2026, Fabrizio Ferrante: “Il PD deve guidare la coalizione. Io candidato? Deciderà il partito” Il Vice Sindaco rompe il silenzio: unità interna, responsabilità politica e rapporto con la città al centro della sfida verso il 24 maggio
Trani, nasce un nuovo asse civico: intesa tra "Per la Puglia" e "Trani Futura" di Antonio Befano Trani, nasce un nuovo asse civico: intesa tra "Per la Puglia" e "Trani Futura" di Antonio Befano Si apre una fase di confronto per costruire una futura coalizione fondata su stabilità, coesione e visione condivisa per la città
Amministrative: il dado è tratto per Marinaro, mentre Ferrante si rifugia nelle "valutazioni personali" mentre Trani diventa terra di conquista per le segreterie provinciali Amministrative: il dado è tratto per Marinaro, mentre Ferrante si rifugia nelle "valutazioni personali" mentre Trani diventa terra di conquista per le segreterie provinciali Il voto 24 e 25 maggio, verso un ballottaggio annunciato tra frammentazioni e post social enigmatici
Sicurezza stradale nella BAT: rafforzato l’impegno istituzionale
25 febbraio 2026 Sicurezza stradale nella BAT: rafforzato l’impegno istituzionale
"OraTrani " sceglie la via della competenza
25 febbraio 2026 "OraTrani" sceglie la via della competenza
De Simone (MCL di Trani) denuncia disagi sociali a Trani
25 febbraio 2026 De Simone (MCL di Trani) denuncia disagi sociali a Trani
La Polisportiva Trani chiude i conti: 5-1 al Ruvo e +13 sul secondo posto
24 febbraio 2026 La Polisportiva Trani chiude i conti: 5-1 al Ruvo e +13 sul secondo posto
AMET S.p.A. ha comunicato la prematura scomparsa del proprio dipendente Paolo Curci
24 febbraio 2026 AMET S.p.A. ha comunicato la prematura scomparsa del proprio dipendente Paolo Curci
Ambito territoriale Trani-Bisceglie, al via dodici tirocini per ragazzi con disabilità
24 febbraio 2026 Ambito territoriale Trani-Bisceglie, al via dodici tirocini per ragazzi con disabilità
Morte chef Casale, il giudice rinvia ancora: nuove verifiche sulle fotografie
24 febbraio 2026 Morte chef Casale, il giudice rinvia ancora: nuove verifiche sulle fotografie
Vendôme Luxury bags Trani e il boom del second hand del lusso: tra moda sostenibile e alta qualità
24 febbraio 2026 Vendôme Luxury bags Trani e il boom del second hand del lusso: tra moda sostenibile e alta qualità
Scuola “De Amicis”, appello al Sindaco: «Restituite gli educatori ai nostri alunni disabili»
24 febbraio 2026 Scuola “De Amicis”, appello al Sindaco: «Restituite gli educatori ai nostri alunni disabili»
"Sistema Trani ", l'appello prosegue fra audizioni e perizie contabili
24 febbraio 2026 "Sistema Trani", l'appello prosegue fra audizioni e perizie contabili
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.