Marina Lalli eccelle, Lopalco ed Emiliano non proprio, poi concorsi e baby gang

, che poi è il voto che più o meno prendeva sempre anche a scuola. Della serie "eccellenze tranesi" ma soprattutto "donne tranesi che valgono": la dott.ssa Marina Lalli, Amministratore Unico delle Terme di Margherita di Savoia, qualche mese fa è stata eletta all'unanimità Presidente nazionale di Federturismo Confindustria con mandato quadriennale. Non è che ce ne ricordiamo adesso. E' che l'altra sera Marina (mi sia consentita la confidenza) era in studio in Rai al Tg2post, ospite di calibro per un approfondimento sulle conseguenze dell'emergenza Covid sul settore del Turismo in Italia. E che soddisfazione è stata per noi, non solo per il fatto di vederla, ma soprattutto per il fatto di ascoltarla: sempre solare, chiara, semplice e diretta, interessante. Ed estremamente competente.Le chiamano baby gang, un po' per quell'odiosa abitudine che abbiamo di dare nomi stranieri a fenomeni anche nostrani. E dunque quel "baby" sta per "piccole" gang o per gang di "piccoli" (minorenni)? E diciamolo in italiano, o in tranese, che quella razza di individui dovremmo chiamarli solo "figli di.." Piccoli o grandi che siano, fatto sta che non si riesce a fermarli: gli atti vandalici con danni pubblici e privati non certo baby, sono pressocchè quotidiani, specie nel centro storico. E tutti che invocano maggiori controlli, telecamere, prevenzione e quant'altro. E nel caso di minorenni, punizioni per i genitori. Ma prima di tutto bisogna prenderli.voto 6, dopo tanta attesa e tante polemiche, finalmente l'avviso dei concorsi pubblici, poi la scadenza dei termini con la conta delle domande: per 28 posti da assegnare al Comune di Trani in vari settori e livelli, sono giunte 4544 domande di aspiranti impiegati della pubblica amministrazione. Sono tante.All'Amiu, intanto, questa volta causa Covid, per le selezioni pubbliche già avviate nel 2019 il calendario delle prove selettive previste per metà dicembre "è da ritenersi revocato, con conseguente disposizione di rinvio a data da destinarsi", in attesa della pubblicazione della tabella riepilogativa con il numero dei posti disponibili per ciascun livello aggiornata.Cinquanta sfumature di arangiallo nella Puglia lunga e stretta. Lotta quasi fra quartieri, spostamenti vietati nel giro di pochi chilometri. E polemiche e proteste, soprattutto da parte dei ristoratori, che ristorati non sono stati, e che ad Andria, Barletta e Bisceglie hanno ri-aperto e qualche ora dopo hanno poi dovuto ri-chiudere. Trani gialla, accerchiata dai Comuni arancioni nei quali andare però non si può andare al ristorante ma solo in ospedale in caso di necessità di soccorso. E chi la voleva rossa, e chi l'ha avuta gialla, e chi se la prende se rimane arancione. Un balletto d'avanspettacolo su un disastro che si diffonde nell'aria ed arriva veloce nelle corsie, ma lentamente anche nei conti sempre più in rosso dell'economia.