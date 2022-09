Massimo Lopez a passeggio per Trani, un legame forte tra lui e la città

Avvistato a passeggiare sul lungomare e, come al solito, disponibilissimo nei confronti di ammiratori con i quali non si sottrae a foto ricordo: sempre sorridente Massimo Lopez,con quella maglietta un po' British, forse un omaggio alla defunta regina Elisabetta e alle tantissime gag dedicate alla Royal Family ideate e rappresentate con i suoi amici Tullio Solenghi e Anna Marchesini.A Trani Massimo Lopez torna sempre molto volentieri, dopo che alcuni anni fa durante uno spettacolo a teatro, venne colto da un malore che era un infarto molto grave ma, trasportato all'ospedale di Andria, gli venne letteralmente salvata la vita. Non manca mai occasione, l'attore romano, di ringraziare il pronto intervento del 118 e il dottor Cannone che lo operò.Sulla t-shirt quel "Keep Calm e...Rendiamo grazie al Trio ", ci catapulta nel ricordo di una comicità intelligente e garbata, di un sodalizio irripetibile e di una grandissima attrice e scrittrice. L'amicizia con Massimo Lopez non può che fare piacere a tanti tranesi.