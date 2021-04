Matrimoni ed eventi, anche una delegazione di Trani domani a Bari per la manifestazione del settore

Lunedì 26 aprile presso la Presidenza della Regione Puglia a Bari, Lungomare Nazzaro Sauro 33, dalle 12 alle 14 sarà presente una delegazione tranese alla manifestazione organizzata dal settore Wedding e eventi privati.Una delegazione composta dalle partite iva del mondo della ristorazione, ma anche da lavoratori del settore."Saremo presenti alla manifestazione organizzata dai colleghi del Wedding e degli eventi privati per dare un segnale chiaro: questo periodo di restrizioni soffoca tutto il settore economico. C'è un osmosi fra comparti economici che lega diverse tipologie di attività e quindi navighiamo tutti su una "unica barca" alla deriva. Manifesteremo perché non vediamo un futuro chiaro per le nostre attività e per i nostri lavoratori. I Capisaldi saranno stop al coprifuoco, riaperture per l'intero settore ristorativo, rimborso spese fisse ( affitti, luce gas ecc... ) da gennaio ad oggi e pace fiscale per tutto il 2021"Chi vorrà unirsi alla manifestazione, che ricordiamo esser autorizzata, può contattare gli organizzatori al numero 348 255 2252 e 3483359427 ritrovo ore 10:00 sotto il ponte 16bis, fronte stadio.