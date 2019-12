Medici della Bat, domani il tradizionale giuramento di Ippocrate nel Polo Museale di Trani

L'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Barletta Andria Trani, presieduto dal dottor Benedetto Delvecchio, si riunisce domani sabato 21 Dicembre, presso il Polo Museale di Trani a partire dalle 9.30 per il tradizionale Giuramento di Ippocrate, la consegna della targa per i primi 50 anni di laurea dei medici. Ma non solo ci saranno approfondimenti sulla professione medica legati alla formazione ed opportunità europee. Queste le coordinate lungo le quali si snoderà il convegno organizzato dall'Omceo.Il presidente dell'Ordine dottor Benedetto Delvecchio fa sapere che: «Un appuntamento niente affatto rituale e meno che mai formale o convenzionale ma un momento di incontro e di confronto sulla natura della professione medica e su alcune delle problematiche che deve affrontare. E' per questo che abbiamo invitato esperti al fine di confrontarci in merito ad alcuni temi di attualità in tema di esercizio della professione».Dopo i saluti del presidente Benedetto Delvecchio si ragionerà in merito al tema «Il quadro sanitario in Europa» con una relazione di Giuseppe Dimiccoli, giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno ed esperto di legislazione sanitaria europea. Inoltre interverrà il dottor Luca Zingaro in merito alle prospettive future in ambito medico.Nell'arco della mattinata la premiazione per i primi 50 anni di laurea e la cerimonia per la consegna delle pergamene con giuramento di Ippocrate dei giovani medici. Mons. Leonardo D'Ascenzo, arcivescovo d Trani-Barletta-Bisceglie e Nazareth, interverrà per un saluto.In sala saranno presenti, anche, gli studenti del Liceo Vecchi di Trani, diretto dalla professoressa Angela Tannoia, in virtù del protocollo di intesa siglato tra l'Omceo e il Liceo relativamente alla «curvatura biomedica» dell'offerta formativa del Liceo Vecchi.