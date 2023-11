Memorial Luigi Pastore, solidarietà per "Gli Angeli del Soccorso" di Trani.

Lunedì 27 Novembre alle ore 20:30 si terrà il Memorial Luigi Pastore organizzato dalla Scuola Calcio Ponte Lama di Trani.Il torneo di calcio a 7 vedrà scendere in campo, presso il centro sportivo Ponte Lama, gli Angeli del soccorso e la Nino Band.A dare il calcio d'inizio sarà un ragazzo speciale dell'associazione ConTeStoLab di Trani, Bisceglie, Ruvo, organizzazione di volontariato impegnata nel dare supporto alle famiglie e ai soggetti con autismo.Durante la serata sarà possibile contribuire all'acquisto di un Doblò necessario ai volontari degli Angeli del soccorso per il trasporto di persone fragili, anziani in difficoltà motoria e per l'intera comunità. Un ultimo sforzo!