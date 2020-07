Mercato settimanale, Laurora: «Non condivido il trasferimento in via Falcone»

Non condivido per nulla il trasferimento del mercato settimanale in via Falcone per una serie di motivi. Il primo è che il mercato viene trasferito all'interno di una fascia di rispetto dalla ferrovia, pari a trenta metri dai binari, istituita per legge a salvaguardia di potenziali incidenti ferroviari o lancio di oggetti da treni in transito.Il secondo motivo è che via Falcone è una delle strade di servizio ed accesso all'ospedale e al pronto soccorso. Anche la corsia di emergenza predisposta non sembra assicurare la celerità di intervento. Ho i miei dubbi anche sull'eventuale passaggio dei mezzi dei vigili del fuoco.Questo a conferma, se ancora ce ne fosse bisogno, della scarsa attenzione e della noncuranza dell'amministrazione uscente rispetto alla richiesta ed al bisogno di certezze sul tema della salute della comunità tranese.Il terzo motivo è che la precedente ubicazione di via Superga si trova a ridosso di due quartieri molto popolosi, quello di Sant'Angelo e quello di via Corato, i cui residenti usufruiscono delle offerte del mercato settimanale.Ne consegue che tutti questi cittadini saranno costretti o a superare il cavalcavia di via Istria, oppure recarsi nella zona di via Falcone, molto probabilmente in auto sopratutto durante i mesi invernali.A tutto ciò si aggiunga che il congestionamento del traffico in un quartiere che ha in via Falcone la arteria principale di scorrimento provoca una serie infinita di ingorghi ed imbottigliamenti nelle aree limitrofe al mercato, con la conseguenza che i cittadini patiscano ancor di più il disagio della già pesante piaga della carenza di parcheggi.Un altro motivo sostanziale è di tipo economico: tutte le attività commerciali ubicate nel quartiere Sant'Angelo e nel quartiere di via Corato, che beneficiavano dell'afflusso di persone in occasione del mercato, subiranno un ridimensionamento del loro volume d'affari, proprio ora nel periodo di crisi sanitaria ed economica.I quartieri di via Corato, via Andria, Sant' Angelo vengono sempre di più abbandonati a loro stessi e trasformati in periferie-dormitorio. Una dimostrazione di ciò è che la variante di PUG riguardante il quartiere Sant'Angelo per la realizzazione di due mega strutture commerciali nei pressi della S.S. 16 che avrebbero voluto adottare, ma senza i numeri per farlo, avrebbe distrutto i piccoli commercianti e gli esercizi di vicinato di quei quartieri.