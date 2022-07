Meteo, nuova ondata di caldo in arrivo

Nella seconda parte della settimana il caldo tenderà progressivamente a intensificarsi. Secondo le ultime previsioni meteo è infatti in arrivo una nuova ondata di grande caldo anche sulla nostra Regione: l'anticiclone africano non darà tregua a partire dalla giornata di giovedì 21 luglio su tutto il territorio pugliese.Le temperature saliranno ulteriormente, superando la media stagionale, e potrebbero toccare nell'entroterra punte fino ai 40 gradi. Lungo le coste il clima ritornerà a essere molto afoso ed è previsto un aumento dell'umidità.La situazione dovrebbe perdurare con molta probabilità per tutto il weekend.