Metronotte sventano furto in un capannone di Trani

Sono intervenuti tempestivamente con alcune pattuglie riuscendo a impedire un'azione predatoria ai danni di un opificio sulla strada provinciale che collega Trani ad Andria, in territorio tranese. Importante operazione di contrasto alla criminalità, quella eseguita dagli agenti della Metronotte di Bisceglie nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 febbraio.Prezioso è stato il primo intervento degli operatori in servizio nella Centrale operativa biscegliese di via Lamaveta che, attraverso sofisticati sistemi di videosorveglianza, hanno notato la presenza di diversi individui sospetti nei paraggi dell'azienda già prima che tentassero l'irruzione all'interno dell'opificio. Ottimo coordinamento dell'intervento, tecnologia e tempestività hanno evitato che l'evento criminoso andasse a buon fine. Preziosissimo l'intervento in ausilio di una volante del Commissariato di Polizia tranese.