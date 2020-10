"Mett la mashk-r" degli andriesi Tubbisti Boys spopola sul web

"Non l'avete capito con le buone, non l'avete capito con le cattive; vediamo se lo capite in dialetto". E' l'invito a visualizzare un video realizzato dai "Tubbisti Boys" - un sodalizio nato nel 2012 di tre youtuber andriesi, Malcangi, Scarcella e Polichetti- che, ispirati da una parodia realizzata negli states ("Wear a mask") hanno doppiato il frame di "Stia con noi" tratto da "La Bella e la Bestia" in dialetto in modo divertente e con una indovinata e straordinaria attinenza tra immagini e doppiaggio.Il messaggio è chiaro: avevamo sottovalutato il pericolo la scorsa estate e ora ci siamo di nuovo: e allora diamoci da fare, mettiamo la mascherina, laviamo le mani e manteniamo le distanze di sicurezza e comportamenti prudenti. Magari con un sorriso anzichè con le multe l'invito sarà ancora più efficace. Sono in molti in questo momento a non gradire il ritorno di tutte quelle immagini che hanno ripreso a girare sulle chat o sui social per ironizzare sulla situazione in corso, che sembra ogni giorno che passa farsi più seria perfino della primavera scorsa.Ma in questo caso l'ironia sul momento che stiamo vivendo sta regalando un sorriso autentico , soprattutto a noi del territorio, visto che nel nostro dialetto - pur con sfumature diverse da città e città - e con un celeberrimo brano della tradizione disney, appare garbata e elegante, malgrado certe espressioni colorite che fanno parte del nostro linguaggio comune e non appaiono affatto volgari. In meno di ventiquattr'ore tra canale youtube e social ha raccolto già centinaia di migliaia di visualizzazioni con commenti plaudenti dall'intera penisola ma anche da oltreoceano (i sottotitoli sono sia in dialetto che in italiano), vista evidentemente anche la professionalità con cui l'operazione è stata eseguita.I testi sono di Sabino Malcangi mentre le efficaci interpretazioni di Nuccia Malcangi e Gabriele Scarcelli hanno ridato voce locale al candelabro Lumiere e alla panciuta teiera, mrs. Potts.