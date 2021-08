"Mi rialzo presto, tranquilli": Bottaro rassicura tutti sui social

Migliorano le condizioni del sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, rimasto ferito ad un piede in un incidente stradale in sella alla sua moto in corso Regina Elena: ricoverato al "Dimiccoli" di Barletta, il Primo Cittadino di Trani ha ricevuto in questi giorni numerosissimi messaggi di auguri di pronta guarigione da parte dei concittadini, ma non soltanto. E ieri ha accolto anche la visita del collega e amico, oltre che...esperto del settore, Mino Cannito, il Primo Cittadino di Barletta."Mi rialzo presto, tranquilli" scherza Bottaro sui social, postando la foto che lo ritrae insieme a Cannito, ringraziando tutti coloro i quali gli hanno scritto in questi giorni.