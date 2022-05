Moda è cultura: la mostra dell'istituto Cosmai di Trani sulla moda del Novecento

Moda è cultura, ecco il titolo della mostra inaugurata lo scorso 18 maggio, presso la sala "Padre Rondini" dei Padri Barnabiti in piazza Tiepolo a Trani, a cura dell'I.I.S.S. "S. Cosmai". L'evento ha rappresentato la tappa conclusiva dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento in cui si sono cimentate le studentesse della classe V dell'indirizzo "Moda" che hanno accompagnato i presenti in un viaggio nella moda del Novecento. Sono intervenuti alla manifestazione il Dirigente scolastico, prof. Vito Amatulli; la referente dell'indirizzo "Moda", prof.ssa Chiara Ragno; il Rettore della chiesa del Carmine ed Economo della comunità dei Padri Barnabiti di Trani, P. Vincenzo Migliaccio; la tutor del museo diocesano di Bisceglie, prof.ssa Marcella Di Gregorio; i consiglieri regionali, dott.sse Debora Ciliento e Grazia Di Bari; l'assessore alle Culture di Trani, prof.ssa Francesca Zitoli; il Direttore del museo diocesano di Bisceglie, dott. Giacinto La Notte.Un'accoglienza calorosa quella offerta dalle alunne delle classi III e V AM, protagoniste dell'evento che le ha viste impegnate nella presentazione di abiti pregiati della moda del Novecento, da loro sapientemente valorizzati sia per il significato storico-sociale che per la loro rivisitazione in chiave moderna. Le alunne della V AM, con entusiasmo e competenza, hanno descritto i capi del XX secolo – in lingua italiana e in altre lingue europee – ponendo l'accento su dettagli significativi che costituiscono le peculiarità di ogni abito e di ogni accessorio, conquistando l'attenzione dei presenti e il loro palese gradimento.La mostra Moda è cultura costituisce una mirabile sintesi tra il sapere, il saper fare e il saper essere, obiettivi cardine del percorso formativo intrapreso dalle studentesse del "Cosmai" e giunto alla fase conclusiva ma non finale poiché rappresenta un punto di partenza, l'inizio di un nuovo cammino nel mondo del lavoro e del successo personale.