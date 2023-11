Moda e Solidarietà domenica a Trani con "The Charity Show"

Sarà "" il fil rouge del prossimo "" che avrà luogo a Trani domenica 26 novembre a partire dalle 11:30, all'ingresso di Corso Vittorio Emanuele. Un appuntamento ormai consueto cheorganizza da anni per raccogliere i fondi destinati alla onlus- cui è referente nella BAT - e che si occupa della assistenza domiciliare agli ammalati terminali affetti da patologie oncologiche. "Il mio impegno è non solo nel contribuire al finanziamento delle attività della onlus, ma soprattutto quello di sensibilizzare, far conoscere, far sapere che esiste questa straordinaria realtà al servizio di chi vuole vivere gli ultimi dolorosi tempi della propria vita tra le mura di casa, senza però rinunciare alle cure necessarie. Anche per questo ho deciso di dare un titolo a questa nuova sfilata, improntato sul valore più profondo delle nostre esistenze che è l'Amore": così Alberto Corallo, che anche in questa occasione, per animare la sfilata, ha coinvolto circa sessanta donne del territorio diverse per età, storie di vita, impegno sociale e professionale, molte delle quali ormai habituè della sfilata, altre alla prima esperienza, ma tutte accomunate da un unico grande entusiasmo nel farsi forza comune per una causa nobile come quella condotta da AMOPuglia. Anche quest'anno l'evento si svolge con il, a conferma di un sodalizio che in Puglia sostiene un vero e proprio esercito di volontari tra medici, infermieri, personale sanitario, psicologi e tutte le professionalità indispensabili per l'assistenza domiciliare."Amarsi vuol dire prendersi cura del proprio corpo e della propria anima, anche per poter al meglio prendersi cura di chi si ama ma anche di chi ha bisogno del nostro aiuto": è tutta in queste parole di Alberto Corallo l'essenza di questo impegno che si ripete ormai come un appuntamento fisso non solo per Trani, ma per l'intero territorio.Sono già in corso le prove - quasi sempre in orari extra lavorativi - dei capi che le "modelle " indosseranno e che Alberto Corallo sta provvedendo a scegliere con loro non in maniera casuale, ma, come si suol dire, "cuciti addosso" alle singole personalità, a quello che ogni donna vuole simboleggiare, senza limiti di tempo o di età, ognuna nella propria speciale e unica bellezza, valorizzata anche attraverso il make up e la cura delle allieve dellaUna vera missione, ormai, quella del sostegno di Alberto Corallo ad AMOPuglia attraverso la vendita delle piantine che saranno vendute, tra stelle di Natale, piante grasse e euphorbia:"Per me la gioia è quella di essere consapevole di aver vissuto ogni giorno della mia vita pienamente, portando avanti un progetto di autenticità e aderenza a sé stessi".