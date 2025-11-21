Fibra ottica
Modifiche alla viabilità a Trani per i lavori di installazione della fibra ottica

Ordinanza della Polizia Locale fino al 28 novembre 2025 per il ripristino della carreggiata in diverse vie cittadine interessate ai lavori di scavo

Trani - venerdì 21 novembre 2025
La Polizia Locale di Trani ha emesso una ordinanza dirigenziale che prevede modifiche temporanee alla viabilità in diverse vie del centro cittadino, a seguito dei lavori di installazione di una fibra ottica da parte dell'impresa SIELTE S.p.A., con la collaborazione dell'azienda EDILSTRADE di Marzio S.r.l.. I lavori, finalizzati alla realizzazione di una nuova infrastruttura, comporteranno il ripristino definitivo dei tratti di carreggiata interessati e l'introduzione di misure di sicurezza per i cittadini.
Dettagli dei Provvedimenti L'ordinanza prevede una serie di modifiche alla circolazione stradale fino al 28 novembre 2025. Le vie coinvolte dai lavori e dalle relative modifiche alla viabilità includono:
  • Corso M.R. Imbriani (area dell'incrocio con Via De Robertis)
  • Via Togliatti
  • Via G. Di Vittorio
  • Via Ugo La Malfa
  • Via Pietro Nenni
  • Via Sant'A.M. Di Francia
  • Via Cilea (intero tratto)
  • Via Mascagni
  • Via Duchessa d'Andria
  • Via 1° Capirro
  • Via Monte d'Alba
  • Via Martiri di Palermo
  • Via degli Ulivi (con restringimento della carreggiata e senso unico alternato)
In queste aree, verranno adottate diverse misure, come il divieto di sosta e l'installazione di barriere mobili per garantire la sicurezza degli utenti della strada. Inoltre, il traffico veicolare sarà regolato tramite l'impiego di movieri.

La modifica temporanea della viabilità è stata decisa in seguito alla necessità di salvaguardare la sicurezza stradale durante le operazioni di scavo. La Polizia Locale ha disposto l'apposizione di segnaletica mobile adeguata, il mantenimento di un percorso pedonale protetto e l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori. Il Comune di Trani ha anche richiesto che l'impresa esecutrice dei lavori si faccia carico della responsabilità civile per eventuali danni a persone, cose e animali durante l'esecuzione degli interventi.

Procedura e Ricorsi
La delibera è stata adottata con il fine di garantire l'efficienza della viabilità cittadina, pur tenendo conto delle necessità tecniche legate alla realizzazione della fibra ottica. La pubblicazione dell'ordinanza avverrà per 15 giorni all'albo pretorio on-line del Comune di Trani. Gli interessati potranno presentare ricorso al TAR Puglia o al Presidente della Repubblica per eventuali contestazioni, nel rispetto dei termini previsti dalla legge. La Polizia Locale di Trani e l'Ufficio Tributi sono stati incaricati di monitorare l'esecuzione del provvedimento e la riscossione delle eventuali tasse di occupazione di suolo pubblico. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso il miglioramento delle infrastrutture digitali della città, nonostante i disagi temporanei che la modifica della viabilità comporterà per i cittadini.
