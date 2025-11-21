Modifiche alla viabilità a Trani per i lavori di installazione della fibra ottica

Corso M.R. Imbriani (area dell'incrocio con Via De Robertis)

(area dell'incrocio con Via De Robertis) Via Togliatti

Via G. Di Vittorio

Via Ugo La Malfa

Via Pietro Nenni

Via Sant'A.M. Di Francia

Via Cilea (intero tratto)

(intero tratto) Via Mascagni

Via Duchessa d'Andria

Via 1° Capirro

Via Monte d'Alba

Via Martiri di Palermo

Via degli Ulivi (con restringimento della carreggiata e senso unico alternato)

Laha emesso unache prevede modifiche temporanee alla viabilità in diverse vie del centro cittadino, a seguito dei lavori di installazione di unada parte dell'impresa, con la collaborazione dell'azienda. I lavori, finalizzati alla realizzazione di una nuova infrastruttura, comporteranno il ripristino definitivo dei tratti di carreggiata interessati e l'introduzione di misure di sicurezza per i cittadini.L'ordinanza prevede una serie di modifiche alla circolazione stradale fino. Le vie coinvolte dai lavori e dalle relative modifiche alla viabilità includono:In queste aree, verranno adottate diverse misure, come il divieto di sosta e l'installazione di barriere mobili per garantire la sicurezza degli utenti della strada. Inoltre, il traffico veicolare sarà regolato tramite l'impiego diLa modifica temporanea della viabilità è stata decisa in seguito alla necessità di salvaguardare ladurante le operazioni di scavo. La Polizia Locale ha disposto l'apposizione di segnaletica mobile adeguata, il mantenimento di une l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori. Il Comune di Trani ha anche richiesto che l'impresa esecutrice dei lavori si faccia carico della responsabilità civile per eventuali danni a persone, cose e animali durante l'esecuzione degli interventi.Laè stata adottata con il fine di garantire l'efficienza della viabilità cittadina, pur tenendo conto delle necessità tecniche legate alla realizzazione della fibra ottica. La pubblicazione dell'ordinanza avverràall'albo pretorio on-line del Comune di Trani. Gli interessati potrannoalo alper eventuali contestazioni, nel rispetto dei termini previsti dalla legge. Ladi Trani e l'Ufficio Tributi sono stati incaricati di monitorare l'esecuzione del provvedimento e la riscossione delle eventuali tasse di occupazione di suolo pubblico. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso il miglioramento delle infrastrutture digitali della città, nonostante i disagi temporanei che la modifica della viabilità comporterà per i cittadini.