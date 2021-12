Morte chef Casale, disposte nuove indagini. Papà Felice: «Oggi è un giorno felice»

Svolta nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria per la morte di Raffaele Casale, lo chef morto il 16 agosto 2017, a Trani, a causa di un incidente stradale in via Martiri di Palermo. Martedì 28 dicembre, il Giudice per le indagini preliminari ha deciso di riaprire le indagini, rigettando la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero.In particolare, il Lucia Anna Altamura, esaminati gli atti del procedimento penale, ha richiesto nuove perizie sulla moto guidata dalla vittima la sera del tragico incidente e sull'auto della donna, unica indagata, presente la sera dell'incidente.«Oggi è un giorno felice» - dichiara papà Felice, che da quattro anni cerca verità su quella notte. «Finalmente dopo tutti i sacrifici, notti insonni passate a trovare prove per riaprire l'inchiesta, finalmente la giustizia sta facendo il suo corso».La famiglia Casale ora attende di chiarire una volta per tutte le cause esatte della morte del giovane, a fronte di testimonianze sempre discordanti tra loro.