Meteo: prima "allerta gialla" d'autunno, in arrivo vento forte e precipitazioni sparse

Ultima domenica di settembre all'insegna del maltempo sulla nostra zona, con pioggia e vento.Sarà un'ultima domenica di settembre contrassegnata dal maltempo per Trani e il resto della Puglia. La protezione civile ha diramato un messaggio di allerta meteo gialla per la nostra regione, valido dalle 8 di domenica 25 settembre e per le successive 12 ore.Sono attese "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati. Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centrale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmemnte moderati. Venti forti meridionali con locali raffiche di burrasca sulla Puglia e su tutti i settori adriatici".