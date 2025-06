Muore a 29 anni Rebecca Di Bisceglie, studentessa e clown dottore

Una ragazza solare, generosa, amata da chi la conosceva. Una vita spezzata troppo presto, nel silenzio attonito di chi ieri sera era con lei per condividere una cena semplice e serena, mai immaginando che sarebbe stata l'ultima.

Si chiamava Rebecca Di Bisceglie, aveva 29 anni, e la sua giovane vita si è interrotta tragicamente nella serata di ieri mentre si trovava in compagnia dei suoi compagni di classe per una semplice pizza insieme.La ragazza tranese iscritta al corso serale dell'Istituto Cosmai di Bisceglie si è improvvisamente accasciata al suolo mentre era seduta a tavola nella pizzeria "Beverly", a Bisceglie. Immediati i soccorsi, allertati dai presenti: sul posto è giunto tempestivamente il personale del 118, che ha tentato in ogni modo di rianimarla, purtroppo senza successo.Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che Rebecca soffrisse di patologie pregresse, ma non è ancora chiaro se queste abbiano avuto un ruolo diretto nel decesso. La giovane è stata colpita da un malore improvviso, un infarto fulminante come riferito dai sanitari del 118 giunti sul posto, ma saranno le verifiche mediche a stabilirlo con certezza.Rebecca era conosciuta in città anche per la sua attività come clown dottore, un impegno volontario con cui portava sorrisi e conforto in ospedale, soprattutto ai più piccoli. La notizia della sua morte ha scosso profondamente le comunità sia di Trani che di Bisceglie, dove in queste ore si moltiplicano i messaggi di cordoglio sui social.