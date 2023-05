Murales raffiguranti il commercio e le sue eccellenze sui totem di Piazza XX Settembre

Le eccellenze sono racchiuse in alcune parole fondamentali quali prosperità cultura patrimonio architettura. Sui muri dei totem sono ben visibili immagini come l'abbraccio di un bambino che tiene in mano un pallone a sua madre.



Infatti il commercio può garantire i diritti delle persone come lo stare insieme potersi abbracciare e vivere una vita dignitosa anche dal punto di vista economico.



Sono stati scelti i totem situati su piazzale della stazione perché il commercio necessita innanzitutto di trasporti, collegamenti ma soprattutto dell'incontro delle persone perché Commercio significa fare rete, sistema.

Il commercio e le sue eccellenze sono raffigurate nei murales che andranno ad abbellire i totem situati sul piazzale della stazione di Trani. Al lavoro ci sono gli artisti guidati da Daniele Geniale.