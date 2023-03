Musicalità ed inclusione, oggi l'evento conclusivo di Tang Aut

Si terrà questo pomeriggio, alle ore 17.30, presso la sede della scuola di tango Asd Para Dos Tango (via Prologo 23) l'evento conclusivo del progetto Tang Aut che ha visto il coinvolgimento di circa 10 tra ragazzi e ragazze con disturbo dello spettro autistico.Il progetto in questione nasce dalla collaborazione tra la Città di Trani e l'associazione di tango dei maestri Valentina Guglielmi e Michele Padovano nell'ambito delle iniziative del Trani Autism Friendly.Da dicembre, i ragazzi hanno potuto svolgere presso la sede della scuola 12 lezioni di tango, interagendo con tangheri della scuola testimoniando come il tango possa essere un formidabile strumento di inclusione.Le coppie formatesi, pian piano, grazie ad una didattica dedicata, hanno sperimentato il potere benefico dell'abbraccio del tango: quell'abbraccio si è rivelato una sana opportunità per abbattere le barriere emotive e per comunicare anche con il corpo un linguaggio diverso dai canoni abituali.Domani pomeriggio, si concluderà questa bella esperienza con la dimostrazione di quanto acquisito nel corso di questi mesi. Alla manifestazione parteciperanno il vice sindaco ed assessore alle diverse abilità, Fabrizio Ferrante, e la consigliera Irene Cornacchia, tra i promotori del progetto.