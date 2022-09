MVP Wardrobe e Nugnes celebrano le proprie origini in un evento con la direzione artistica di Pietro Terzini.

«Puoi raggiungere il successo più grande, puoi arrivare a conquistare persino le stelle, ma non dimenticare dove tutto è iniziato: le tue origini». Maria Vittoria Paolillo con il brand di moda MVP Wardrobe, sceglie ancora Beppe Nugnes e la Nugnes luxury multi-brand store di Trani, per celebrare le proprie origini assieme all'artista di fama internazionale, Pietro Terzini.E l'altra sera nello storica sede di Palazzo Pugliese, che in corso Vittorio Emanuele a Trani "contiene" l'eleganza, la classe, la moda e l'imprenditorialità firmata Nugnes, Maria Vittoria palillo (pur in video conferenza) ha salutato e lanciato la nuova collezione dell'MVP Wardrobe, nata in partnership con un'azienda sul territorio pugliese, la DG Group di Andria (BT).La direzione artistica di Pietro Terzini, che ha curato l'evento, 'veste' il senso profondo del messaggio sull'importanza di non dimenticare mai le proprie origini, dal visual delle due vetrine centrali della boutique all'allestimento di due sale al piano superiore, fino alla creazione di un'installazione sulla terrazza come sorpresa da disvelare agli ospiti.Presentato dunque il primo drop della collezione FW 2022/2023 che desidera mettere in luce l'eleganza femminile, l'aplomb sofisticato e la vera essenza della donna che rappresenta il marchio MVP Wardrobe. A fare da ispirazione è la città metropolitana di New York: il luogo della rinascita, della costruzione dopo la distruzione e della trasformazione dei propri sogni in realtà.«Questa collezione la sento totalmente mia: l'ho immaginata, studiata, fino a vederla realizzata e l'ho pensata per tutta la community MVP Wardrobe che ormai è come una famiglia, mi segue e mi sostiene ogni giorno in questa avventura. Il nostro desiderio - dichiara Maria Vittoria Paolillo, founder del brand - è anche quello di conquistare coloro che hanno sposato questo progetto dal punto di vista commerciale e che ci stanno dando sempre più soddisfazione. Volevamo inaugurare la new season autunno inverno 22/23 in modo originale, grazie al coinvolgimento di Pietro, celebrando al contempo sia il territorio in cui questo marchio made in Italy viene prodotto, sia la città di Trani, dove ho conosciuto Beppe Nugnes ed ho scoperto Palazzo Pugliese, che reputo cornice perfetta per questo appuntamento a cui tengo moltissimo».La cornice di Palazzo Pugliese con la sua unicità, tra il mirabile fascino storico-architettonico che si sposa con la modernità e la freschezza del mondo moda e del lifestyle, sarà il luogo ideale per raccontare una experience in store davvero incredibile nel suo genere.INDICATORI PERFORMANCE E DATI ECONOMICIMVP Wardrobe nasce nel 2019 come social e-commerce company proprio a ridosso del periodo pandemico. Durante le varie fasi di questo momento storico e in un contesto macro-economico più unico che raro per le sue difficoltà, l'azienda è in forte ascesa e si è ulteriormente consolidata.Dal punto di vista della performance, la realtà MVP Wardrobe in soli due anni e mezzo, dal 2019 inoltrato al 2022, ha registrato una crescita media annua del fatturato di oltre del 150%.Il brand conta oltre 20.000 clienti on line; più di 130 negozi wholesale; un mono-brand e supera i due milioni di sessioni d'acquisto registrate on line su una piattaforma che copre tutto il mondo.A fronte delle recenti ottime performance sia sul fronte retail che e-commerce, il marchio sta valutando l'ingresso di un nuovo partner finanziario. Esso punta, infatti, a raggiungere un fatturato di oltre cinque milioni di euro nel 2022 e sta confezionando un piano ambizioso insieme a PWC per arrivare a consolidare il fatturato 2024 intorno ai dieci milioni di euro.