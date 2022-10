"Na’ cullane, nu bracciale e n’aniedde”: Enzo Guacci riporta il teatro dialettale in una commedia inedita con i giovani di Tranensis

Qualche giorno fa era trapelato un articolo, su una nota testata giornalistica locale, in cui si lamentava, nostalgici, l'assenza delle ormai tradizionali Commedie in vernacolo tranese, soprattutto nel periodo natalizio, a cura di Enzo Guacci e della sua compagnia.Quasi profeticamente, interpellando un profondo senso comune che rendeva questi eventi memoriale delle nostre radici e della nostra cultura locale, la neonata associazione Tranensis, fondata da nove giovani tranesi nello scorso marzo, ha voluto dar voce a queste attese. Dapprima con una serata, lo scorso 04 di agosto, nel quale il Maestro Guacci portava in scena la sua compagnia di attori allo sbaraglio, con grande successo e concorso di pubblico e poi, finalmente, dopo l'inaspettata proposta dell'Associazione al maestro, con la messa in scena di una nuova commedia in vernacolo tranese, scritta ex novo dal Guacci, dal titolo "Na' cullane, nu bracciale e n'aniedde" che andrà in scena nei giorni 18-19-20 e 21 del prossimo dicembre presso l'Auditorium "Mons. Pichierri", a rinsaldare e rinnovare quei tradizionali momenti di goliardia e ironia locale, che distendevano gli animi e provocavano sorrisi, con l'odore delle "cartellate" e dei panzerotti già nell'aria.L'ultima volta in scena era stata con "Merecule a…Natale" nel 2014, a fianco del grande Rino Franco, da sempre spalla e complice di Enzo Guacci. Un'amicizia non solo professionale ma profondamente umana, che aveva portato il maestro a non esibirsi più, dopo la scomparsa di Rino nel 2016, colpito da quella cesura umana e teatrale, che solo il pathos degli attori sa concepire. Ma la carriera di Enzo ha radici profonde, sin da quando, ventenne, aveva iniziato a recitare da dilettante nelle parrocchie della città fino alla svolta, nel 1978, con la stesura della sua prima commedia in vernacolo che tutti ricordano per la profonda ironia e senso della realtà locale che metteva in scena "Don Necaule na' l'avà sapae". Dopo questo successo, tanti sono stati i panni rivestiti dal maestro Guacci, che dal Maresciallo Colcacchio in "Natale in casa Scalogna", a Pasquale Mezzaleir in "Asse de Mazze", passando per Cicille Vacante nella famossisima "La Sartàscena affetersceùte!" e Don Mimì ne "U frskett du prevt", ha saputo tenere incollati alle poltrone del teatro tranese generazioni di grandi e di piccoli, che con ansia si catapultavano ad accaparrarsi il posto migliore in platea."Tranensis" ha voluto far rivivere questo sogno, grazie alla stima che li lega al maestro Guacci che, con la sua compagnia di teatranti con lunga o giovane esperienza, sanno mettersi in gioco e con impegno sanno dar vita a personaggi vicini alla vita del cittadino tipico, che in essi rivede le proprie esperienze ed è capace ancora di vivere qualche ora di leggerezza, in questi tempi non semplicissimi.Grazie allora ad Enzo Guacci, una delle massime espressioni di "tranesità", per il suo amore a questa Città, ai suoi cittadini e alle sue tradizioni!