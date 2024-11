Natale 2024, il Comune alla ricerca di iniziative da realizzarsi durante le festività

presepe artistico in piazza Libertà

manifestazioni ed eventi culturali di varia natura (letteraria, teatrale, folkloristica, scientifica, cabaret, danza, magia, ecc.)

manifestazioni con intrattenimenti enogastronomici inerenti al periodo natalizio

manifestazioni, installazioni ed eventi specificatamente dedicati ai bambini

manifestazioni ed eventi specificatamente dedicati ai giovani

manifestazioni ed eventi specificatamente dedicati alle famiglie

mostre ed esposizioni

promozione del territorio

ulteriori proposte dotate del carattere dell'originalità

Il Comune di Trani promuove un Avviso pubblico rivolto a privati, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi ed istituzioni in genere, in qualunque forma costituite (pubbliche o private), in possesso dei requisiti di ordine generale e che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice dei Contratti D.lgs. 36/2023, operanti sul territorio, che si occupano di eventi culturali, attività educative e ludico-ricreative, al fine di acquisire manifestazioni di interesse finalizzate all'individuazione di iniziative da inserire nel programma degli Eventi "Natale a Trani 2024/2025".I soggetti interessati dovranno presentare progetti ed iniziative, principalmente a tema natalizio, che diano un significativo contributo allo sviluppo culturale, sociale e ludico, alla valorizzazione delle tradizioni natalizie e stagionali, alla promozione turistica del territorio.Il contenuto delle stesse potrà riguardare le seguenti attività a tema natalizio:La manifestazione di interesse dovrà pervenire, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A del presente Avviso Pubblico, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 8 novembre 2024 a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@cert.comune.trani.bt.it (all'attenzione dell'Ufficio Cerimoniale) o direttamente al protocollo dell'Ente in via Tenente Morrico 2 a Trani (negli orari di apertura al pubblico) all'attenzione dell'Ufficio Cerimoniale.