Natale a Trani, parte oggi la rassegna di Xiao Yan

È tempo di nuovo anno, magia e racconti...soprattutto di teatro. In una città che lamenta l'assenza di un teatro proveremo ad adattarci a ciò che di bello invece abbiamo: l'Auditorium di San Luigi, che si trasformerà in un vero e proprio teatro a misura di bambino e bambina.Questa è l'iniziativa: Natale a teatro programmato da Xiao yan in collaborazione col programma di attività per bambini della Città di Trani Giocanch'io.Tre appuntamenti che ci permetteranno di assaporare la bellezza del Natale attraverso la suggestione del teatro.Il primo appuntamento previsto è oggi 2 gennaio ore 18.00 con lo spettacolo I doni degli angeli della compagnia teatrale CipisInfo e prenotazioni contattando il numero in locandina dalle 10 alle 12:30 e dalle 17 alle 19:30