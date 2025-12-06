Natale a Villa Nappi, fitto programma di eventi

Villa Nappi: Centro Diurno Integrato per il supporto cognitivo e comportamentale alle persone con demenza e alle loro famiglie è una struttura del Dipartimento per la cura dei disturbi cognitivi della Cooperativa Sociale Comunità Oasi2 di Trani e offre da anni un'ottima alternativa alla assistenza domiciliare in quanto è più efficace sia sul breve che sul medio e lungo periodo inoltre previene ed evita l'istituzionalizzazione delle persone care.Il lavoro dell'equipe di professionisti che guidano la struttura è incentrato da sempre sulla cura e la costruzione di una comunità consapevole rispetto ai disturbi cognitivi dei pazienti accolti nel centro diurno, per questo organizza attività per creare percorsi terapeutici individuali e familiari, coinvolgendo i parenti dei pazienti, e, in alcuni casi, l'intera comunità. In quest'ottica nel periodo di Natale è in programma un calendario di attività all'interno della struttura situata nell'omonima villa del 1875 nella quale sono state completamente eliminate le barriere architettoniche e dove gli spazi comuni, all'interno e all'esterno, sono utilizzabili da tutti gli ospiti, al fine di agevolare la socializzazione e la qualità della vita.I posti disponibili nella struttura sono massimo 30 per l'accoglienza di soggetti in condizione di non autosufficienza, che per il loro declino cognitivo e funzionale esprimono bisogni non sufficientemente gestibili a domicilio per l'intero arco della giornata e per soggetti affetti da demenza, associata o meno a disturbi del comportamento, non affetti da gravi deficit motori, gestibili in regime di semiresidenzialità, capaci di trarre profitto da un intervento integrato, così come definito dal rispettivo Piano assistenziale individualizzato (PAI).Dal 6 dicembre al 5 gennaio le attività in programma sono le seguenti:SABATO 6 DICEMBRE, ORE 10:30Accensione dell'albero e momento di preghieracon la presenza di Don Francesco Lanotte, sacerdote della Parrocchia San Giuseppe di Trani.Evento internoSABATO 13 DICEMBRE, ORE 10:00Presepe viventea cura dell'Associazione Schàra O.d.v di Bisceglie.Evento dedicato a ospiti e parentiLUNEDÌ 15 DICEMBRE, ORE 10:00Laboratorio di pittura e canticon i bambini della Scuola dell'Infanzia Papa Giovanni XXIII (Terzo Circolo D'Annunzio).Evento con partecipazione dei genitori dei bambiniMARTEDÌ 16 DICEMBRE, ORE 10:30Evento musicalecon la cantautrice tranese Federica Paradiso e il duo GRA_MI'.Evento dedicato a ospiti e parentiSABATO 20 DICEMBRE, ORE 10:00Laboratorio di cucina di dolci tipici del natale con il gruppo Agesci Trani 1-clan "Eirene Poioi"Evento dedicato a ospiti e parentiLUNEDÌ 22 DICEMBRE, ORE 11:00"In dono un presepe" a cura dell'Alta Squadriglia dei reparti Brownsea e Venus Agesci Trani 1.Evento internoMARTEDÌ 23 DICEMBRE, ORE 10:30Rappresentazione teatrale "La tombola scostumata" e scambio di auguri con parenti e operatori.Evento dedicato a ospiti e parentiMARTEDÌ 30 DICEMBRE, ORE 10:30Messa di ringraziamento presso la Madonna di Fatima (Trani) per ospiti, familiari e operatori.Evento dedicato a ospiti e parentiMERCOLEDÌ 31 DICEMBRE, ORE 11:00Veglioncino di fine annoEvento interno.LUNEDÌ 5 GENNAIO, ORE 10:30TombolaEvento dedicato a ospiti e parenti.