Nel Puglia Village di Molfetta si brinda alla Dolce vita

Cantine pregiate, degustazioni stellate e musica sotto le stelle. Così la quinta edizione della "Village Night" della Land of Fashion pugliese è incantevole. Sabato 26 settembre, dalle ore 18, la magica serata ispirata al periodo della Dolce vita ripercorre la rinascita economica a cavallo tra gli anni '50 e i '60. Nei bellissimi spazi all'aperto di Puglia Village e nel rispetto di tutte le norme, il meglio delle produzioni enogastronomiche pugliesi e degli altri territori di Land of Fashion si concentrerà proprio a Molfetta, nel Village che si affaccia sull'Adriatico.C'è grande attesa per alcuni dei vini pugliesi più importanti, insieme ai vini provenienti dai territori delle altre Land of Fashion, Franciacorta, Valdichiana, Mantova e Palmanova, e della nazione tutta, mentre cresce l'attenzione verso i pregiati vini dei vip: quelli della cantina della star internazionale Sting, il vino prodotto dal maestro Andrea Bocelli, le bottiglie dello stilista Roberto Cavalli, i vini della Daunia della cantina "Placido Volpone" dell'attore e regista foggiano, Michele Placido, e gli ottimi vini della "Tenuta Al Bano", proprietà del cantautore e attore pugliese Albano Carrisi, a suo agio nelle vesti di padrone di casa e perfetto come rappresentante della più autentica pugliesità.Non mancano le sorprese con la più importante che arriva dalla creazione di un piatto eccezionale da parte dello chef più stellato del Belpaese, Bruno Barbieri, capace di reinterpretare per l'evento serale pugliese l'eccellenza culinaria del territorio. Inoltre, il cocktail "Dolce Vita" Martini, creato appositamente per i Village italiani, e le tante degustazioni dei prodotti tipici regionali sono accompagnate da corner di musica live e dj set.Sul sito www.pugliaoutlet.it si possono trovare tutte le altre notizie per vivere al meglio la meravigliosa Village Night 2020.