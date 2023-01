Nella Bat oltre ad Andria e Barletta si torna a nascere a Bisceglie

Nella Bat si torna a nascere anche in un altro ospedale, non solo dunque al Bonomo di Andria e al Dimiccoli di Barletta. È stata infatti riattivato il reparto di Ostetricia e ginecologia del Vittorio Emanuele II di Bisceglie che dal 2020, ovvero dall'emergenza Covid, era stato dedicato alle future mamme risultate positive al Covid. Anche di Andria e di tutte le altre città della Bat. Dunque la provincia si dota di un nuovo punto nascita che potrà essere utilizzato anche dalle future mamme di Trani visto che il Pta da tempo non è più dotato di un punto nascita, da quando è diventato appunto presidio territoriale di assistenza.Si terrà il 31 gennaio alle ore 10 la cerimonia di inaugurazione della unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale "Vittorio Emanuele II" di Bisceglie, diretta dal dottor Jimmy Triglione. Il reparto, completamente ristrutturato e riqualificato, sarà attivo dalle ore 8 di mercoledì 1° febbraio.Alla cerimonia di inaugurazione parteciperanno:Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale Asl BtAlessandro Scelzi, Direttore Sanitario Asl BtIvan Viggiano, Direttore Amministrativo Asl BtPierangela Nardella, Direttrice Sanitaria Ospedale BisceglieJimmy Triglione, Responsabile Ostetricia e Ginecologia Bisceglie.