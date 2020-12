Roghi in città: ieri sera fermata un'altra persona

Il Sindaco : "Non daremo tregua"

Voleva celare sotto un cumulo di frasche spazzatura, materiale elettrico ed anche plastico, ma è stato colto in flagrante dagli Ispettori Ambientali di Amiu Trani con il coordinamento di Raffaella Merra.Continua dunque la pratica di bruciare i rifiuti nei terreni della nostra città, nonostante l'incessante controllo e le sanzioni degli ispettori ambientali e nonostante sia evidente anche in chi continua queste pratiche la tossicità dell'azione per l'aria che con la plastica si impregna di diossina e altre sostanze tossiche."Non daremo tregua" , ha scritto il sindaco dal suo profilo Facebook nella tarda serata di ieri.