Nella sala del Senato in scena il Premio Soft Skills presieduto dal tranese Francesco De Noia

Grande successo di pubblico per la prima edizione del premio "Soft Skills: la competenza per fare la differenza", andato in scena nella Sala ISMA del Senato, su iniziativa della Senatrice Cinzia Pellegrino.Premiate le competenze trasversali di ogni singolo professionista, ognuno per le proprie aree di competenza, capacità essenziali che sono il valore aggiunto di un professionista di successo, come la capacità di lavorare sotto pressione, leadership, problem solving, intelligenza emotiva e gestione dei conflitti.17 professionisti premiati per 3 aree specifiche aree di appartenenza (clinico-scientifica; editoria, giornalismo e comunicazione; legale). Moderatrice dell'evento attrice e conduttrice televisiva Emanuela Tittocchia.L'introduzione è stata affidata al Dottor Francesco De Noia, Presidente del Premio, CEO & Founder della piattaforma Elearning Formazione, eccellenza italiana pluricertificata, che ha portato i saluti del Dottor Antonello Aurigemma, Presidente del Consiglio regionale del Lazio, impossibilitato a partecipare.Presidente del Premio è il dottor Francesco De Noia, manager e imprenditore, pioniere nell'insegnamento delle soft skills in Italia.Premio Speciale assegnato in apertura al Dottor Giuseppe Natuzzi, Ufficiale Superiore del Corpo delle Capitanerie di Porto, Capo Servizio Amministrativo Logistico della Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata Jonica.I premiati per l'area Clinico – Scientifica sono stati il Prof. Giorgio Meneschincheri – Presidente Tennis & Friends, Policlinico Gemelli; Dott. Stefano Callìpo - Psicoterapeuta, Presidente Osservatorio Violenza e Suicidi; Prof. Pasquale Macrì - Medico Legale, Luiss; Dott.ssa Marta Falaguasta - Psicologa Clinica; Dott. Vincenzo Manuppelli - Cardiologo, Policlinico Riuniti di Foggia; Dott. Beniamino Casalino – Dirigente medico, primario di Ginecologia e Ostetricia, Ospedale Bonomo Andria.Per l'Area Editoria – Giornalismo – Comunicazione premiati Flavio Parenti - Regista, produttore e attore; Dott. Francesco Di Fant - Esperto in Soft Skills; Aldo Toscano - Presidente Nazionale CNA Moda su misura, Presidente Federmoda Campania; Francesco Repice - Giornalista sportivo; Nadia Mayer - Agente immobiliare, protagonista di "Casa a Prima Vista" su Real Time.Per l'Area Legale premiati l'Avv. Lucilla Anastasio - Consigliere dell'Ordine di Roma; l'Avv. Daniela Bardoni - Esperta in Responsabilità Professionale Medica; l'Avv. Maria Rosaria Pace - Esperta in Tutela degli Agenti di Commercio; l'Avv. Andrea Manasse - Esperto in Diritto Penale e l'Avv. Laila Perciballi - Esperta in Diritto di Famiglia.Tra il pubblico presente l'attrice Caterina Boccardi e l'attrice e cantante Eleonora Albrecht