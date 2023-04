Buonissima questa! La storica pizzeria Dalmazia in un "meme"memorabile di Trani Sadness

In Italia questo tipo di campagna promozionale delle bellezze artistiche del nostro Paese non ha convinto proprio tutti: il sindaco di Firenze Nardella ad esempio ne è rimasto perplesso ma ci sono anche critici d'arte, come il professor Strinati, che ne sono entusiasti. Ricordando, quest'ultimo, che alla fine la Venere di Botticelli al suo i tempi era realmente da considerarsi una influencer.Ma tra detrattori e sostenitori, sicuramente il gruppo di Trani Sadness - misterioso nei suoi componenti ma sicuramente brillante da tempo nella costruzione "nella grafica di "meme" davvero memorabili e sagaci, visibili sulla loro pagina Facebook - a Trani su questa campagna mette d'accordo tutti!E così l'immagine della Venere di Botticelli che addenta una pizza sulle rive del lago di Como è stata perfettamente tagliata e incollata sulla sponda sullo sfondo della mitica pizzeria di Tarzan, il soprannome del titolare che aprì il locale.La pizzeria Dalmazia, da sfondo alla Venere influencer, pur con quella insegna un po' datata, non si può che considerare in questo "spot" una meraviglia della nostra Città che da decenni sforna pizze e focacce condite dall' accoglienza e dal sorriso luminoso di Nella, un sorriso che forse è la chiave per mantenersi sempre giovane e bella, come una Venere nostrana!Del resto appare opinabile la scelta di collocare Venere a promuovere Polignano a Mare in Puglia anziché Trani: la prima semplicemente una bella città costiera da cui fare qualche fotografia su una scogliera sicuramente di grande suggestione; la nostra Città invece, carica di meraviglie ancora troppo poco attrattive rispetto alle loro potenzialità.Chissà che la viralità di questa immagine mutuata da un progetto costato 9 milioni di euro indirettamente non attragga al profumo della pizza di Nella ancora più visitatori!