Nessun Dorma, attesa per il concerto all'alba a Trani

Un'esperienza musicale senza pari illuminerà le prime luci dell'alba di sabato 20 luglio, nel suggestivo scenario del Molo San Nicola – Faro Verde a Trani, con la seconda edizione del concerto-evento Nessun Dorma (ingresso alle 3,30 e inizio alle ore 4.15). L'imminente appuntamento è un'eloquente espressione dell'appeal culturale e turistico del territorio, che risponde dalla sponda adriatica alle iniziative della costiera amalfitana e della costa meridionale francese. In attesa del primo sole sul Faro Verde, gli spettatori si lasceranno cullare dalle letture e dai virtuosismi di due grandi maestri dei pianoforti gran coda da teatro, gli interpreti Alfonso Soldano e Giuseppe Greco, che uniranno la bellezza del mare e della musica in una mirabile sintesi.Il concerto all'alba, con il sostegno della Città di Trani, è co-prodotto dalla Fondazione Aldo Ciccolini ETS e da Palazzo delle Arti Beltrani e gode dei patrocini della Regione Puglia, PACT Polo Arti Cultura Turismo della Regione e della Provincia di Barletta Andria Trani.Nessun Dorma sarà un'esperienza immersiva unica che coinvolgerà tutti i sensi, unendo la bellezza della musica classica all'incredibile scenario naturale dell'alba sul mare, e accompagnerà gli spettatori fino alle prime luci del giorno, completamente circondati dal mare perché - come sosteneva il filosofo esistenzialista Albert Camus - "soltanto la musica è all'altezza del mare".Ad esibirsi il Duo Alborada, due virtuosi pianisti nati in Puglia e acclamati a livello internazionale: Alfonso Soldano e Giuseppe Greco. I due talenti pugliesi già affermati, docenti titolari rispettivamente nei Conservatori di Stato "Niccolò Piccinni" di Bari e "Egidio Romualdo Duni" di Matera, si esibiranno su due pianoforti grancoda da teatro, 176 tasti e 20 dita che si muoveranno all'unisono per creare un'esperienza unica.Nel nome dell'evento più unico che raro a queste latitudini, si fa dichiaratamente riferimento alla celebre romanza per tenore dell'opera lirica di Giacomo Puccini, che acquista una importanza maggiore nell'anno dedicato alle celebrazioni per i 100 anni dalla morte del grande compositore italiano. Questa eredità ammaliante è ora la scintilla di un incontro straordinario, che Trani si prepara ad assaporare tra il silenzio e l'oscurità dei primi passi e lo schiudersi rosseggiante dell'aurora in un incontaminato spazio di mare e terra, alle porte del borgo e della sua meravigliosa cattedrale.La Città di Trani – come dichiarato dall'amministrazione che sostiene il progetto - crede fortemente in questo tipo di eventi che possano connotare in maniera eccellente l'offerta culturale della città e, allo stesso tempo, esaltare la bellezza dei luoghi e del mare non solo nel territorio nazionale, ma anche all'estero, facendo diventare Trani polo attrattivo per gli amanti della musica e delle sue peculiarità naturali.Ad amplificare la portata della grande manifestazione un progetto di scambio culturale e formazione musicale di studenti cinesi. Già a partire da fine agosto, studenti orientali e le loro famiglie saranno ospiti a Trani per frequentare le masterclass per il perfezionamento della propria formazione artistica organizzate dal maestro Alfonso Soldano e dalla Fondazione 'Aldo Ciccolini' ETS. Ad annunciarlo è la madrina dell'evento, la consigliera regionale Grazia Di Bari.L'atmosfera del suggestivo concerto sarà magnificata dagli interventi del noto attore Vito Lopriore in qualità di voce recitante. Prima dell'inizio dell'experience, inoltre, si potranno degustare le delizie dell'Officina del Gusto di Trani, una sorta di ouverture dolce alle note sul mare. La Fondazione, presieduta da Elisabetta Papagni e intitolata al celebre pianista italo-francese Ciccolini, continua con Nessun Dorma la sua opera di divulgazione della musica classica. Assieme all'expertise professionale di Palazzo delle Arti Beltrani, centro culturale polifunzionale della Città di Trani, che da anni qualifica l'offerta culturale tranese con cartelloni di qualità, grazie all'abnegazione del suo direttore artistico Niki Battaglia, producono lo spettacolo musicale che incanterà il pubblico il 20 di luglio. Una organizzazione non semplice, data la location completamente circondata dal mare, ma possibile anche grazie al sostegno degli sponsor che hanno creduto nell'evento: Azienda Agricola Secondulfo, Azienda Agricola Conte Spagnoletti Zeuli, Si Vola srl, Azienda Vinicola Liantonio, Universo Salute, Forza 4 srls, Nugnes, Studio Assi, Olio Tempesta per Fefino, Azienda Gemitex, Il mio fioraio srl, Delfini, Corteinfiore, Officina del Gusto.Il programma "light time" accompagna la luce e il suo manifestarsi e si intende a sorpresa, come si conviene a una notte di magia e incanto. Le tenebre dei primi minuti del repertorio saranno carezzate dall'elegiaca "Clair de Lune" di Claude Debussy fino all'alba rosata e al marziale "Vincerò" di Calaf.Nessun Dorma si avvale della direzione artistica di Alfonso Soldano, pianista, concertista e didatta. Sono del cittadino benemerito della Città di Trani, con 4 album all'attivo e molto apprezzato dalla critica internazionale, le riscritture per il duo dei brani in programma a luglio. Premiato nel 2013 come miglior giovane artista italiano, protagonista di concerti a Zurigo e Husum/Amburgo (Festival delle Rarità pianistiche), Fondazione Grassi di Martina Franca, Festival Herbst Musicaux di Verona, un tour di concerti e masterclass in Cina e Stati Uniti.«Nella Perla dell'Adriatico si consuma un evento che va oltre il concetto di 'spettacolo', e assume la forma di 'esperienza'. E "Nessun Dorma" - sostiene il direttore artistico e solista del duo Alborada Alfonso Soldano - è l'esperienza del noi. Noi, visti dall'alto dal drone, sul Faro Verde, pubblico e palcoscenico, abbiamo la forma di un sole. Noi, che lottiamo per creare un modello export di talenti pugliesi affermati come solisti e che suonano invece insieme, con due strumenti giganteschi, apparsi per incantesimo in pieno mare aperto, teletrasportati dal teatro, il loro luogo d'elezione. Noi, tutt'uno con una natura unica. Nella tendenza dei concerti al levar del sole, l'unico nel quale l'ospite può voltarsi e godere del mare a 360 gradi. Noi, una squadra d'eccezione, con eccezionale entusiasmo, che crede nel balzo in avanti di una terra che può rappresentare molto di più, di quanto già rappresenti, ed essere una perfetta risposta a tanti luoghi blasonati. Noi, insieme, per condividere, in una perfetta proporzione di tutti gli elementi, accompagnati dalla musica, un invito alla festa della luce, una "Nessun dorma" experience».Al fianco di Soldano nell'esperienza immersiva di fine luglio, Giuseppe Greco. All'attività di solista affianca quella cameristica in diverse formazioni come quella in duo col celebre pianista Bruno Canino e quella col soprano Maria Laura lacobellis. Ha inciso l'integrale delle Sonate e Fantasia di Mozart per l'etichetta OnClassical più altri dischi con opere di Scarlatti, Beethoven e Chopin.I biglietti (intero 18,00 euro + dp, ridotto 15 euro + dp) per 500 posti sono già disponibili e acquistabili in tutti i punti vendita Viva Ticket e sul sito di Viva Ticket al link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/nessun-dorma/237165?culture=it-itSono anche disponibili presso il Botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto tutti i giorni dalle 16,00 alle 20,00) in via Beltrani 51 a Trani (BT). Info: tel.: 0883500044 e cell.: 3714191136 || nessundormatrani@gmail.comTutte le informazioni sul sito: www.nessundormatrani.it, oppure sui canali social della Fondazione Aldo Ciccolini ETS sia IG che fb fondazionealdociccolini#nessundormatrani