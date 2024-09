Nodo Galattica Trani, il 18 settembre un Ita Day con tutti i referenti regionali

Il Nodo Galattica del comune di Trani, in collaborazione con la rete del sistema ITS Academy di Puglia, il 18 settembre organizza un ITS Day e, per la prima volta a Trani, saranno presenti tutti i referenti delle 10 Academy regionali.Un'opportunità di orientamento e conoscenza dei corsi in partenza ad ottobre e proposti da queste fondazioni, inserite nel nostro sistema dell'istruzione e della formazione terziaria, ovvero post-diploma (al pari dell'università).I corsi, biennali e gratuiti, sono rivolti a coloro che possiedono un diploma di istruzione secondaria superiore che desiderano intraprendere percorsi di formazione terziaria professionalizzante che vanno a specializzare figure tecniche in grado di ricoprire ruoli di middle management nei diversi settori di competenza.Un intreccio efficace di formazione teorica e pratica, innovativa e tecnologica, che prevede il coinvolgimento diretto delle aziende di punta del tessuto produttivo regionale, che registrano livelli di placement superiori al 90%. (Monitoraggio INDIRE 2024).Cosa sono gli ITS Academy? Che titolo di studio e certificazioni rilasciano? E' vero che sono gratuiti perché finanziate? Quante Academy ci sono in Puglia? Quali corsi offrono?A queste e altre domande, risponderemo il 18 settembre interagendo direttamente con:1. ITS Academy Meccatronica Cuccovillo2. ITS Academy Turismo Puglia3. ITS Academy MI.TI. Moda Puglia4. ITS Academy Biotech For Life5. ITS Academy Mobilità Sostenibile e Aerospazio6. ITS Academy AgriPuglia - AgriBusiness7. ITS Academy Logistica Puglia8. ITS Academy PU.MA. Marketing & Design9. ITS Academy Apulia Digital Maker10. ITS Academy Green EnergyL'ITS DAY è rivolto a neo-diplomati, giovani diplomati e universitari alla ricerca di opportunità formative di ulteriore specializzazione.E' consigliabile registrare la propria presenza al link https://forms.gle/w79HNQU4QJWPRQJH9 , indicando l'orario più comodo tra gli slot proposti (Ore 16:00 – 17:00 – 18:00) per partecipare alla presentazione e iniziare il tour tra gli ITS presenti.Appuntamento mercoledì, 18 settembre dalle ore 16:00 – ITS DAY Nodo Galattica Trani – c/o Biblioteca Comunale G. Bovio