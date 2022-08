Non ancora riparato il tombino sprofondato in via Barletta

Problemi di sicurezza in prossimità della rotonda all'incrocio tra via Barletta e via Papa Giovanni II. A seguito di alcune segnalazioni di cittadini, il Comune di Trani ha provveduto a transennare un tombino sprofondato di parecchio e da parecchio, in modo tale da segnalare agli automobilisti il pericolo.Nessun problema se fosse stato posizionato da e per qualche giorno, giusto il tempo di riparare il tombino sprofondato. Ma ormai sta così già da parecchi giorni, segno che qualcuno ha dimenticato di risolvere questo "piccolo" problema. Del resto con il posizionamento delle transenne la carreggiata si restringe ulteriormente causando un ulteriore pericolo per automobili e motocicli. Quanto altro tempo ci vorrà per ripararlo?