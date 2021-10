"Non aprite quella porta": l'Amet mette in guardia dai truffatori che girano per condomini

"Da qualche settimana due soggetti non meglio identificati, che spesso indossano una pettorina con una scritta "Enel", hanno avviato una serrata attività porta a porta nella città": è l'Amministratore delegato di Amet, avv. Giuseppe Paolillo, a diffondere questo messaggio dopo aver registrato una serie di segnalazioni dagli utenti."Agli utenti che aprono loro, offrendo così il fianco ad una chiara azione fraudolenta, riferiscono di un presunto malfunzionamento dei contatori dell'energia elettrica, che non sarebbero più in grado di eseguire una fantomatica «lettura a fasce», e che Amet sia fallita, motivo per cui si rende necessario passare ad altro operatore.Si invitano tutti i cittadini a non fare entrare in casa queste persone, a non farle accedere ai contatori e a non mostrare loro per alcun motivo le fatture di Amet, da cui questi soggetti ricaverebbero il codice di migrazione verso altri operatori ad insaputa dell'utente.Per qualsiasi richiesta di chiarimento e/o verifica della funzionalità dei contatori, gli utenti possono contattare Amet recandosi personalmente in azienda o chiamando il numero verde 800 250 009".